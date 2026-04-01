MLB 시애틀, 20세 유격수와 1,400억 원 초대형 계약…데뷔 전 최고액

▲ 시애틀과 계약한 콜트 에머슨(오른쪽)

아직 미국프로야구 메이저리그(MLB)에 데뷔하지도 않은 유망주가 초대형 계약을 따냈습니다.MLB 시애틀 매리너스는 오늘(1일) 특급 유망주 콜트 에머슨(20)과 계약기간 8년, 총액 9천500만 달러(약 1천435억 원)에 계약했다고 발표했습니다.이는 MLB에 데뷔하지 않은 선수와 체결한 계약 가운데 역대 최대 규모입니다.종전 기록은 2023년 12월 밀워키 브루어스와 외야수 잭슨 추리오가 맺은 계약 기간 8년, 보장 총액 8천200만 달러(1천236억 원) 계약이었습니다.2005년 7월생인 내야수 에머슨은 2023 신인 드래프트에서 전체 22순위로 시애틀의 지명을 받았고 이후 마이너리그 루키리그와 싱글 A를 거치며 빠르게 성장했습니다.그는 지난해 마이너리그 상위 싱글 A와 더블 A, 트리플 A에서 총 130경기에 출전해 타율 0.285, 16홈런, 78타점을 기록하며 유망주로서 가치를 입증했습니다.올해 MLB 스프링캠프 시범경기에서는 타율 0.268(41타수 11안타), 2홈런, 8타점으로 강한 인상을 남겼고, 개막 후 트리플 A로 내려간 뒤에도 3경기에서 타율 0.357, 1홈런, 2타점을 기록하며 상승세를 이어가고 있습니다.시애틀은 주전 유격수 J.P.크로퍼드가 2026시즌 종료 후 자유계약선수(FA) 자격을 얻는 만큼, 내야진 재편이 필요합니다.(사진=AP, 연합뉴스)