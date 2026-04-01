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전국 휘발윳값 1천900원 돌파…서울은 1천950원대 진입

유영규 기자
작성 2026.04.01 09:49 조회수
전국 휘발윳값 1천900원 돌파…서울은 1천950원대 진입
▲ 사진은 31일 서울 서초구 만남의광장 주유소.

중동 전쟁 종식에 대한 기대감으로 국제 유가가 혼조세를 보이는 가운데 국내 주유소 평균 휘발유 가격이 1천900원을 넘어섰습니다.

오늘(1일) 유가정보시스템 오피넷에 따르면 오늘 오전 9시 기준 전국 주유소 평균 휘발윳값은 L당 1천903.5원으로 전날보다 8.6원 올랐습니다.

같은 시각 경유 가격은 8.6원 상승한 1천894.8원으로 1천900원에 근접했습니다.

전국에서 가장 비싼 서울 지역 기름값은 이미 1천900원을 돌파한 이후 계속해서 상승 흐름을 지속하고 있습니다.

서울 평균 휘발유 가격은 L당 1천952.3원으로 전날보다 7.0원 올랐고, 경유 가격은 6.0원 상승한 1천927.9원으로 집계됐습니다.

서울 외에 경기(1천915.4원), 충북(1천924.1원), 충남(1천911.6원), 세종(1천908.4원) 등의 지역도 평균 휘발유 가격이 1천900원을 넘었습니다.

국제 유가는 미국과 이란 전쟁이 끝날 수 있다는 낙관론에 따라 일부 주춤하는 모습을 보였습니다.

31일(현지시간) 5월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물 가격은 전장보다 1.46% 하락한 101.38달러에 마감했습니다.

다만 국제 유가 기준인 브렌트유의 5월 인도분 선물 가격은 전장 대비 4.94% 오른 배럴당 118.35달러로 거래를 마쳤습니다.

2022년 6월 16일 이후 최고치입니다.

통상 국제 유가 변동이 약 2∼3주의 시차를 두고 국내 주유소 가격에 반영된다는 점을 고려하면, 종전 기대감과 별개로 기름값은 당분간 상승 압력을 받을 전망입니다.

특히 지난달 27일 2차 석유 최고가격제 시행 이후 기름값이 가파르게 오르고 있어 전국 주유소 평균 휘발유 가격이 조만간 2천원을 돌파할 수 있다는 관측도 나옵니다.

한편 소비자단체 에너지·석유시장감시단은 2차 최고가격 고시 이후 닷새간 휘발유와 경유 가격이 각각 L당 75.7원, 70.4원 상승했다고 밝혔습니다.

(사진=연합뉴스) (사진=연합뉴스)
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