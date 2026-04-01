[스브수다] '언더커버 미쓰홍'의 발견, 보물 조한결…"난 지금도 무명배우"

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13%라는 높은 시청률과 함께 최근 종영한 tvN 드라마 '언더커버 미쓰홍'은 주연 배우 박신혜를 중심으로 위로는 1952년생 이덕화부터 아래로는 2018년생 아역 김세아까지, 신구 배우들의 합이 조화로운 드라마였다. 1990년대 세기말, 30대 엘리트 증권감독관 홍금보(박신혜 분)가 수상한 자금의 흐름이 포착된 한민증권에 20살 말단 사원으로 위장취업하며 벌어지는 이야기를 코믹하지만 따뜻한 터치로 그린 이 작품은 특히 신선한 얼굴의 배우들을 주요 캐릭터에 대거 포진시켰는데, 그 가운데 '알벗 오'를 연기한 2002년생 배우 조한결의 존재감은 막강했다.'언더커머 미쓰홍'에서 조한결은 여주인공 박신혜와 짝사랑 로맨스로 엮임과 동시에, 이야기의 배경이 되는 한민증권의 3세로 후계 전쟁에 휩싸이기도 했고, 비리 사건의 진실을 캐는 중추적인 역할로도 활약했다. 아직은 신인이라 대중에게 익숙지 않은 조한결은 '언더커버 미쓰홍'을 통해 배우로서 자신의 얼굴을 시청자의 뇌리에 확실하게 각인시켰다.방송사에서 힘줘 제작하는 16부작 주말드라마에서 비중이 큰 캐릭터를 맡는다는 건 신인 배우에게 엄청난 행운이자 기회다. 조한결은 오디션을 통해 알벗 오 캐릭터로 낙점 받았다.합격의 기쁨은 잠시, 곧 잘 해내야 한다는 부담감이 몰려왔다. 큰 작품에 주요한 캐릭터로 들어가는 만큼 자신이 폐를 끼치면 안 된다는 생각이 엄습했다. 하지만 조한결은 부담감에 주눅 들지는 않았다. 현장에서 부딪치며 부담감을 기분 좋은 긴장으로 치환했다.조한결이 스스로 '압도적인 막내'라 한 이유는, '언더커버 미쓰홍'에 출연한 배우들 중 김봄 역을 소화한 아역배우 김세아를 제외하면, 조한결이 유일한 2000년 이후 출생이기 때문이다. 조한결의 바로 위는 강노라 역의 최지수인데, 조한결보다 5세가 더 많다. 촬영장의 '압도적 막내' 2002년생 조한결에게 '언더커버 미쓰홍'의 시대 배경인 1990년대 말은 태어나기도 전이다.극 중 알벗 오는 한민증권 강필범(이덕화 분) 회장의 외손자이자 오덕규(김형묵 분) 상무의 외동아들로, 한민증권에서 위기관리본부 본부장을 맡고 있다. 회사에서 있으나마나 한 위기관리본부에 낙하산 본부장으로 떨어진 알벗은 실패한 미국 유학생이자 지독한 영화광으로, 일에는 관심 없고 회사에서도 영화만 보는 한량이다. 90년대 말 오렌지족 시네필 캐릭터, 조한결은 어떻게 준비했을까.'언더커버 미쓰홍'에서 알벗 오는 반전 서사를 지닌 캐릭터다. 회사에 잠입한 홍금보의 '20살 홍장미'라는 위장신분을 그대로 믿고 좋아하는 마음까지 품는 순수한 청년, 회사에 간식 먹고 영화 보러 오는 마냥 가벼운 한량인 줄만 알았던 그가, 삼촌 죽음의 진실을 비밀리에 캐러 다니고, 알고 보니 여의도 금융계 정보의 집약체인 '여의도해적단'의 선장이었다는 사실은 극 중후반부의 주요 반전 포인트였다.알벗은 30대 홍금보가 스무 살 홍장미라고 속인 상태에서 홍금보를 짝사랑한다. 알벗 입장에선 다섯 살 어린 홍장미를 좋아하는 것이지만, 시청자 입장에서는 30대 누나 홍금보를 짝사랑하는 연하남의 모먼트다. 귀여운 연하남의 매력을 자연스럽게 그려내며 몽글몽글한 설렘을 선사한 조한결은 상대역으로 호흡을 맞춘 박신혜에게 큰 도움을 받았다고 말했다.'압도적 막내' 조한결에게 '언더커버 미쓰홍' 촬영장은 그야말로 배움의 장이었다. 또래 없이 선배들만 즐비한 촬영장이라 신인 배우에겐 자칫 주눅이 들 수도 있는 환경인데, 조한결은 "선배님들이 다 착했다"며 즐겁고 배울 게 많았던 촬영 분위기를 전했다.오디션에서 감독이 "동네 아저씨한테 하듯 편하게 해보라"고 말했던 건, 자유로운 유학파 출신 알벗의 능청스러운 성격 때문이다. 알벗은 자신보다 열 살 이상 많은 방진목 과장을 친구처럼 대하고, 윗사람에게도 스스럼이 없다. 조한결은 실제 자신과 알벗이 비슷한 면이 있다고 했다.'언더커버 미쓰홍'은 지난해 12월에 촬영이 끝났고, 올해 1월에 방송을 시작해 3월 8일에 16부작 방영을 마무리했다. 시청자의 큰 사랑을 받은 드라마에서 주요 캐릭터를 연기한 만큼, 조한결에게 이번 작품은 자신의 배우 인생에 깊이 각인될 소중한 작품이다.조한결은 어릴 적 아역배우 학원에 다녔다가 연기에 재능이 없다는 걸 스스로 깨닫고 포기했다. 그러다 초등학생 때 야구 애니메이션 '메이저'를 보고 야구에 빠졌다. 이후 조한결은 야구선수의 꿈을 품고 달렸다. 하지만 중학교 때 다친 무릎이 습관성 탈골로 변형돼 수술과 재활의 시간을 거쳤고, 어렵게 다시 복귀했지만 무릎이 골절되는 부상을 다시 당했다. 결국 조한결은 고2 때 야구선수의 꿈을 접었다.그렇게 좌절에 빠져있던 그에게, 어릴 적 잊고 지냈던 꿈이 다시 찾아왔다. 재능이 없다고 일찌감치 깨닫고 포기했던 '연기'였다. TV 드라마 속 배우들의 연기를 보며 '나도 저걸 하고 싶다'는 새로운 꿈과 도전 의식이 그의 안에서 강하게 자리 잡았다. 그렇게 조한결은 다시 연기를 시작했다.하지만 스스로 재능이 없다고 여겼던 게, 하루아침에 좋아질 리 없다. 재능이 없다면 답은 노력뿐이었다.차근차근 계단을 오르듯, 자신의 힘으로 배우로서 한 단계씩 걸어 올라온 조한결은 마침내 '언더커버 미쓰홍'이라는 대표작과 알벗 오라는 대표 캐릭터를 남겼다. 이는 대중의 인지도로 먹고 사는 배우에게 엄청난 수확이다. 하지만 조한결은 "난 지금도 무명배우라 생각한다"라고 겸손한 생각을 밝혔다. 능청스러운 알벗이 자신이 좋아하는 일 앞에서 만큼은 진중했던 것처럼, 조한결도 연기를 대하는 태도에선 묵직한 무게가 느껴졌다.[사진=써브라임, tvN 제공]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)