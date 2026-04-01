뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

김해공항서 놓친 실탄 제주공항서 적발…소지자 "왜 내 가방에"

유영규 기자
작성 2026.04.01 09:39 조회수
김해공항서 놓친 실탄 제주공항서 적발…소지자 "왜 내 가방에"
▲ 제주국제공항

김해공항 보안검색을 통과한 실탄이 제주공항에서 뒤늦게 적발돼 경찰이 조사하고 있습니다.

제주서부경찰서는 총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률 위반 혐의로 30대 남성 A 씨를 입건 전 조사(내사) 중이라고 오늘(1일) 밝혔습니다.

A 씨는 지난달 24일 오후 7시 10분 제주국제공항에서 부산행 항공편에 탑승하려다 보안검색 과정에서 가방 안에 있던 실탄 1발이 항공보안검색요원에 의해 적발됐습니다.

해당 실탄은 육안상 권총 탄알인 것으로 알려졌습니다.

A 씨는 전날 김해국제공항에서 제주로 이동할 당시에도 같은 실탄을 가방에 넣은 채 보안검색을 통과해 항공기에 오른 것으로 확인됐습니다.

이 실탄은 제주공항 보안검색 단계에서야 발견됐으며, 김해공항에서는 걸러지지 않은 것으로 나타났습니다.

일행과 함께 여행차 제주에 온 A 씨는 경찰 조사에서 "실탄이 왜 내 가방에 들어가 있는지 모르겠다"고 답변한 것으로 알려졌습니다.

경찰은 현재까지 테러 등 대공 혐의점은 없는 것으로 보고 있습니다.

경찰은 국립과학수사연구원에 실탄의 정확한 종류에 대해 정밀 감정을 의뢰하는 한편 실탄 입수 경위와 보관 과정 등을 조사하고 있습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지