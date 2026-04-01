5년 만에 돌아왔는데…토론토 폰세, 십자인대 다쳐 장기 이탈 불가피

▲ 지난 3월 31일 경기에 나선 폰세

지난해 한국프로야구에서 맹활약하고서 빅리그에 복귀한 우완 투수 코디 폰세(토론토 블루제이스)가 오른쪽 무릎 전방십자인대 부상 진단을 받았습니다.미국프로야구 메이저리그(MLB) 토론토 구단은 오늘(1일) "폰세가 염좌 소견을 받았고, 손상 정도와 파열 여부를 확인하기 위해 정밀 검사할 예정"이라며 "당분간 등판하기 어려운 상태라 15일짜리 부상자 명단(IL)에 올렸다"고 전했습니다.폰세는 어제 캐나다 토론토 로저스 센터에서 열린 2026 MLB 콜로라도 로키스와 홈 경기에 선발 등판해 3회 수비 중 내야 땅볼을 처리하다 오른쪽 무릎을 다쳤습니다.쓰러진 그는 카트를 타고 이동했습니다.존 슈나이더 토론토 감독은 1일 MLB닷컴 등과 인터뷰에서 "새벽 1시까지 폰세와 이야기를 나눴다"며 "첫 등판에서 다쳐서 매우 안타깝다"고 전했습니다.이어 올 시즌 다시 등판할 수 있는지 묻는 말에 "모든 가능성을 열어두고 있다"며 "약간의 가능성은 있다"고 답했습니다.폰세는 지난해 KBO리그 한화 이글스 소속으로 정규리그에서 17승 1패, 평균자책점 1.89, 252탈삼진의 특급 성적을 거둔 뒤 MLB 토론토와 계약기간 3년, 총액 3천만 달러에 계약했습니다.5년 만에 빅리그에 복귀한 폰세는 5차례 시범경기에서 평균자책점 0.66을 기록하며 선발 로테이션에 포함됐으나 정규리그 첫 등판 경기에서 불의의 부상으로 쓰러졌습니다.(사진=연합뉴스)