'캐리어 시신' 사건, 범행 경위·동기 집중 수사…영장 신청 계획

경찰이 50대 모친의 시신을 캐리어에 담아 대구 도심 하천에 유기한 20대 딸과 사위를 상대로 범행 동기 등을 파악하는 데 수사력을 집중하고 있습니다.



경찰은 이르면 오늘(1일) 중 두 사람에 대한 구속영장을 신청할 계획입니다.



대구 북부경찰서에 따르면 전날 시체유기 혐의로 긴급체포한 숨진 여성 A(50대) 씨의 딸 B(20대) 씨와 사위 C(20대) 씨를 상대로 오늘 범행 동기 등을 파악합니다.



B·C 씨 부부는 전날 경찰서에서 조사 중 범행을 시인해 긴급체포된 뒤 유치장에 입감돼있는 상태입니다.



이들은 지난 18일 낮 중구 주거지에서 A 씨 시신을 캐리어에 담은 뒤 신천변으로 이동해 유기한 혐의를 받고 있습니다.



시신이 담긴 캐리어는 전날 발견된 장소에서 멀지 않은 신천 상류에 유기됐던 것으로 전해졌습니다.



경찰은 이들 부부가 주거지에서 캐리어를 끌고 나와 시신을 유기하는 모습을 폐쇄회로(CC)TV 분석을 통해 확인했습니다.



경찰은 부검과 주거지 현장 감식 등을 통해 정확한 사망원인을 파악할 예정입니다.



또, 휴대전화 포렌식 등을 벌여 시신을 2주간 유기하는 등 범행을 은폐할 수 있었던 경위도 밝혀낼 계획입니다.



경찰 관계자는 "범행 경위 등을 파악하는 대로 구속영장을 신청할 방침"이라고 말했습니다.



앞서 경찰은 전날 오전 10시 30분 '북구 칠성동 잠수교 아래 신천에 캐리어가 떠다닌다'는 주민의 신고를 접수하고 현장에 출동했으며, 이를 수거하는 과정에서 내부에 A 씨 시신이 들어있는 사실을 확인했습니다.