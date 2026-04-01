환율안정법 국회 통과…'국내 시장 복귀 계좌' 6만 개 육박

▲ 서울 한 증권사 미국 주식 관련 광고

미 증시에 투자한 '서학개미'의 국내 복귀 유도를 골자로 한 '환율안정법'이 지난달 31일 국회를 통과한 가운데 개설된 국내시장복귀계좌(RIA)가 6만 개에 육박한 것으로 나타났습니다.그러나 국내 시장 복귀를 위해 대기 중인 잔고는 미국 시장에서 '서학개미'들이 보유 중인 총 주식 보유액에는 크게 미치지 못했습니다.1일 국내 10개 대형 증권사(자기자본 기준)에 따르면 전날 기준 이들 증권사의 국내시장복귀계좌(RIA)는 총 5만 7천여 개에 달했습니다.RIA는 환율 안정과 국내 자본시장 활성화를 목적으로 출시된 특별 전용 계좌로, 이같은 계좌 개설은 지난달 23일 출시된 이후 8일 만입니다.출시 첫날 약 9천 개의 계좌가 개설된 이후 가입자는 꾸준히 늘어나며 국내 시장 복귀를 저울질하고 있습니다.일부 증권사에는 1만 개가 넘는 계좌가 개설됐습니다.RIA는 해외 주식을 입고·매도한 뒤 원화나 국내 주식 등에 재투자하고 1년 이상 유지하면 해외 주식 양도소득세 공제 혜택을 받을 수 있습니다.해외 주식 매도 금액 기준으로 1인당 최대 5천만 원이 한도이며, 시점에 따라 5월 31일까지 매도 시 양도소득세를 100%, 7월 31일까지는 80%, 12월 31일까지는 50% 공제받습니다.예를 들어 RIA에 입고한 해외 주식 5천만 원을 매도해 2천만 원의 매매 차익이 발생한 경우 올해 5월 중 매도 시 내야 할 세금이 없어지지만, RIA 계좌를 통하지 않는다면 385만 원의 양도소득세가 발생합니다.RIA 계좌 개설은 활발하게 이뤄지고 있는 것으로 평가되지만, 국내 시장 복귀를 위해 대기 중인 계좌 잔고는 '서학개미'들의 총 주식 보유액에는 크게 미치지 못했습니다.RIA 누적 입고 금액은 약 3천300억 원 수준(KB·하나증권 제외)으로, 지난달 27일 미국 시장에서 '서학개미'들이 보유하고 있는 총 주식 가치액 1천486억 달러(약 223조 원)의 0.15% 수준에 그쳤습니다.RIA 잔고가 아직 적은 것은 최근 뉴욕증시가 지지부진한 탓에 서학개미들이 수익을 내지 못해 미 증시에 묶여 있는 데다 국내 증시 또한 중동 전쟁에 따라 급락세로 돌아선 점이 한 요인으로 분석됩니다.실제 지난 2월 말 서학개미들의 미 증시 보관액은 총 1천639억 원(약 245조 원)에 달했으나, 지난달 27일에는 1천486억 달러로 약 10% 줄어들었습니다.지난달 1∼27일 서학개미들은 5억 4천128만 달러(약 8천119억 원)어치 순매수했지만, 보관액은 오히려 감소한 것입니다.업계 한 관계자는 "빅테크를 비롯해 미국 주가가 오히려 내려가면서 서학개미들이 산 주식들이 물려 있을 수 있다"며 "게다가 올해 2월까지만 해도 미 증시는 하락하고 국내 증시가 크게 오르면서 복귀 요인이 있었지만, 지난달에는 이란 전쟁 영향으로 커진 국내 증시의 변동성도 서학개미의 복귀를 제한하고 있는 것으로 보인다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)