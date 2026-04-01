국토부 '특별성과 포상 공무원' 국민이 직접 뽑는다

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▲ '국민 공개 오디션' 참여 심사단 모집

국토교통부는 국토교통 분야에서 우수 성과를 창출한 공무원 선정 심사에 국민이 직접 참여하는 '특별성과 포상금 국민 공개 오디션'을 진행한다고 1일 밝혔습니다.특별성과 포상금 제도는 탁월한 성과를 낸 공무원에게 파격적 보상을 제공해 공직사회의 경쟁력과 책임성을 높이고 국민 체감도가 높은 정책 성과를 발굴하고자 올해부터 전 부처에 도입됐습니다.포상 대상은 국가와 국민의 이익 증진, 행정 효율성 및 투명성 제고, 공공안전 및 질서 유지 등에 기여한 국토부 공무원입니다.후보는 업무 담당자, 동료, 일반 국민 등으로부터 수시로 접수합니다.국토부는 이번 포상의 핵심인 '국가와 국민의 이익 증진' 부문을 유튜브 생중계를 통해 공개 오디션 방식으로 진행합니다.최종 선정된 우수 성과자에게는 최대 3천만 원의 포상금이 지급됩니다.직접 심사에 참여하는 '국민 심사단'도 200명 규모로 모집합니다.만 19세 이상이면 누구나 참여할 수 있으며, 이달 15일까지 '국토교통부 온통광장'과 '소통24' 사이트에서 신청하면 됩니다.선발되면 약 1년간 활동하며, 추첨을 통해 소정의 경품도 제공합니다.남영우 국토부 기획조정실장은 "이번 오디션은 국토부 성과를 국민이 직접 검증함으로써 심사 과정의 투명성을 제고하고 국토교통 정책 전반에 대한 국민의 관심을 높이는 계기가 될 것"이라고 말했습니다.(사진=국토교통부 제공, 연합뉴스)