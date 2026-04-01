주문 취소·분실 처리로 물품 1,700만 원어치 훔친 택배기사 집유

▲ 자료화면

자신 또는 지인 계정으로 고가 물품을 주문한 뒤 담당 배송구역에 물품이 도착하면 주문을 취소하거나 분실 처리하는 방법으로 1천700만 원 상당을 빼돌린 택배기사가 징역형의 집행유예를 선고받았습니다.창원지방법원 형사2단독 정지은 부장판사는 절도 혐의로 기소된 30대 택배기사 A 씨에게 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고하고, 사회봉사 40시간을 명령했다고 오늘(1일) 밝혔습니다.대형 전자상거래(이커머스) 업체 협력사 소속 택배기사인 A 씨는 지난해 2월 18일부터 7월 21일 사이 총 10차례에 걸쳐 1천777만 3천580원 상당의 물품을 빼돌린 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.A 씨는 자신과 가족, 지인 계정으로 대형 이커머스 업체에서 높은 가격의 휴대전화 등을 주문한 뒤 자신 택배 담당 구역인 경남지역 한 배송 캠프에 물품이 도착하면, 이를 바코드에 인식시키지 않고 택배 차량에 실은 것으로 조사됐습니다.그 뒤 다시 계정에 접속해 주문을 취소하거나 분실 처리하는 방법으로 대금을 환불받고 물품은 가져갔던 것으로 파악됐습니다.재판부는 "범행이 계획적으로 이뤄졌으며 피해가 적지 않다"면서도 "A 씨가 벌금형을 초과하는 처벌 전력이 없고, 1천300만 원을 형사 공탁한 점 등을 종합해 형을 정했다"고 양형 이유를 밝혔습니다.