[스브스夜] '틈만나면' 이희준-박해수, "즉흥적인 성격 잘 맞아…많은 사람들 속에서도 둘만 붙어있어"···양세브로, '틈친구' 예고

즉흥남들이 극적으로 틈미션에 성공했다.



31일 방송된 SBS '틈만 나면'에서는 쌍문의 틈을 만났다.



이날 방송에서 유유형제와 틈친구들은 점심 식사를 위해 장어집을 찾았다. 두부집을 찾다가 장어집으로 들어온 네 사람.



이에 유연석은 "갑자기 장어를 먹으러 들어올 줄 몰랐네"라고 했다. 이를 들은 이희준은 "난 한 번도 뭘 먹자 하고 그걸 먹은 적이 없다가. 뭘 먹으러 오다가도 배가 고프니까 즉흥적으로 다른 곳으로 들어가게 된다"라고 했다.



이에 박해수도 "난 뭘 먹어야지 하고 장을 보러 간다. 그런데 장을 보러 가면서 배달 음식을 주문한다. 못 기다린다"라며 자신의 즉흥적인 모먼트를 고백했다.



즉흥적인 성격으로 잘 맞는 두 사람은 현실에서도 찐친이라며 "서른 명 넘는 배우들이 같이 있어도 둘이 꼭 붙어있는다. 최근에는 드라마 촬영을 해남에서 하고 있는데 거기서 더 친해졌다"라고 말했다.



장어탕과 장어구이를 만족스럽게 먹은 네 사람. 이에 유재석은 "우연히 들른 곳이 맛집이면 미치겠어 너무 좋아서"라고 흥분했다.



그러자 이희준은 "나는 여행을 할 때도 즉흥적이다. 계획을 세우고 여행을 하면 재미가 없다. 얼마 전에 제주 한 달 살기를 했는데 계획형인 아내는 계획을 세우고 싶은데 나는 그냥 가자고 했다. 그런데 그게 아내는 답답한가 보더라. 근데 결국 안 되더라. 와이프가 하자는 대로 해야 한다"라고 했다.



이에 유재석은 "그러다가 한 달 살기가 아니라 한 달 싸우기가 된다"라고 유부남으로서 공감해 웃음을 자아냈다.



이어 이희준은 권상우 방송분에서 아내가 자주 하는 말이 공감이 됐다며 "우리 아내는 잠깐만 이라는 말을 자주 한다"라고 말해 공감을 자아냈다. 이에 박해수는 "나는 뭐 사랑해 이런 말을 제일 많이 듣는다"라고 선을 그어 웃음을 자아냈다.



이날 극적으로 틈 미션에 성공한 틈친구들은 "드라마틱한 하루였다. 너무 즐거운 시간이었다"라고 소감을 밝혀 눈길을 끌었다.



한편 방송 말미에는 양세찬, 양세형 양세브로가 틈친구로 등장하는 것이 예고되어 다음 방송에 대한 기대감을 높였다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)