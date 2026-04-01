"피해자도 직접 보호 신청"…노동절 공휴일 지정도 통과

<앵커>



스토킹 피해자가 직접 법원에 접근 금지를 신청할 수 있게 하는 법이 국회를 통과했습니다. 올해부턴 5월 1일 노동절도 법정공휴일이 됐습니다.



박찬범 기자입니다.



<기자>



지난해 7월, 경기도 의정부.



50대 여성이 자신을 스토킹한 남성이 휘두른 흉기에 찔려서 숨지는 사건이 발생했습니다.



사건 발생 전, 경찰은 가해자의 접근 제한 같은 잠정조치를 신청했지만, 검찰이 이를 법원에 청구하지 않으면서 비판의 목소리가 컸습니다.



[이상엽/당시 의정부경찰서장 (지난해 7월) : 피의자 조사 후 가족에게 인계하여 석방하였으며, 바로 잠정조치를 신청했으나 검찰에서 불청구하였습니다.]



어제(31일) 국회 본회의에선 '스토킹범죄처벌법' 개정안이 상정돼 투표에 참여한 여야 의원 213명 전원이 찬성표를 던졌습니다.



기존 법에 따르면, 검찰과 경찰만이 스토킹 피해자에 대한 보호 조치를 청구하거나 신청할 수 있습니다.



피해자가 요청해도 검경이 반려하면, 보호 조치가 이뤄지지 않았던 겁니다.



개정안은 수사기관이 반려하더라도 스토킹 피해자가 직접 법원에 보호 조치를 요청할 수 있게 했습니다.



[박균택/민주당 의원 : (미청구·미신청을 통지받을 경우) 90일 이내 법원에 스토킹 행위자를 대상으로 하는 100미터 이내 접근 금지 등의 피해자 보호명령을 신청할 수 있도록 하였고.]



어제 본회의에선 5월 1일, 노동절을 법정공휴일로 지정하는 공휴일법 개정안도 통과됐습니다.



해외 주식을 팔아 국내 주식에 투자하면 양도소득세 감면 등 세제 혜택을 주는 '환율 안정 3법'도 국회 문턱을 넘었습니다.



민주당 소속 위원장들의 지방선거 출마에 따라 공석이 된 국회 법제사법위원장, 행정안전위원장, 보건복지위원장엔 4선 서영교, 3선 권칠승, 3선 소병훈 의원이 각각 새로 선출됐습니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 이승희)