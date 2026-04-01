'동상이몽2' 홍윤화 "40kg 감량 후 몸이 춥고 이명도 들려"···다이어트로 인한 이상 증세 호소

홍윤화가 다이어트로 인한 이상 증세를 호소했다.



31일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 홍윤화가 남편과 함께 병원을 찾았다.



이날 방송에서 9개월간 40kg 감량에 성공한 홍윤화는 최근 이상 증세가 있다며 고민을 토로했다.



홍윤화는 "피곤하고 우울하진 않아도 차분해졌다. 그런데 몸이 많이 변하고 낯설어져서 이상하다"라고 말했다.



이어 그는 "난 한 번도 세상이 춥다고 느낀 적이 없다. 그런데 살을 빼니까 세상이 너무 춥다. 손이 달달 떨리고 너무 낯설다"라고 말했다.



이에 전문의는 "줄어든 지방 때문에 몸이 적응하는 중이다. 정상화되는 과정이다"라고 설명했다.



또한 홍윤화는 이명으로 밤에 잠을 잘 못 자는 경우도 있다고 밝혔다. 그러자 전문의는 "일시적 영양 불균형 때문에 온 것 아닐까 싶다"라며 영양 부족이 원인일 수 있다고 말해 모두를 놀라게 했다.



이에 홍윤화는 "내 몸에 뭔가 부족하구나, 면역이 떨어졌구나 하고 나도 생각했다. 그래서 작정하고 4kg를 찌웠다"라며 전략적인 증량을 고백했다.



그러자 전문의는 "그게 바로 요요의 시작이다. 그러다가 확 찔 수가 있다"라며 일침을 가해 눈길을 끌었다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)