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[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

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작성 2026.04.01 06:04 조회수
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1. "호르무즈 석유 직접 가져가라"…"더 강한 타격" 경고

트럼프 미국 대통령이 유럽 동맹을 향해 기름이 필요하면 미국에서 사든지 호르무즈 해협에 가서 직접 석유를 가져가라고 말했습니다. 헤그세스 미 국방장관은 이란이 합의하지 않으면 더 강도 높은 타격을 할 것이라고 경고했습니다.

2. "전쟁 끝낼 준비 돼 있어"…미 빅테크에 보복 경고

페제시키안 이란 대통령이 추가 공격이 없다는 보장이 있다면 전쟁을 끝낼 준비가 돼 있다고 말했습니다. 이란 혁명수비대는 구글 등 미국 빅테크 기업에 대한 보복을 예고했습니다.

3. 26조 '전쟁추경' 의결…최대 60만 원 지급

26조 원 규모의 전쟁 추경안이 국무회의에서 의결됐습니다. 소득 하위 70% 국민에게는 10만 원~60만 원 사이의 고유가 피해 지원금이 지급됩니다.

4. '캐리어 속 50대 여성 시신'…딸·사위 긴급 체포

대구 도심 하천에서 50대 여성의 시신이 담긴 여행용 가방이 발견됐습니다. 이 여성의 딸과 사위가 살인 혐의로 경찰에 긴급 체포됐습니다.
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