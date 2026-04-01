[단독] '4,000원' 안 내겠다고…주차 관리인 매달고 '질주'

<앵커>



광주의 한 주차장에서 주차요금 4천 원을 요구하는 60대 관리인을 그대로 치고 달아난 운전자를 경찰이 추적하고 있습니다. 피해자는 당시 운전자에게서 술 냄새가 났다며, 경찰 수사가 늦어지고 있다고 지적했습니다.



KBC 양휴창 기자입니다.



<기자>



이른 아침, 주차장에서 60대 남성과 차량 운전자가 실랑이를 벌입니다.



차량을 붙잡고 이야기를 나누던 중, 차량이 뒤로 후진하더니 갑자기 돌진합니다.



남성은 차량에 매달린 채 끌려가다 크게 넘어졌습니다.



[사고 목격자 : '팍' 엎어지는 소리가 나더라고요. 뛰어와서 이제 '아저씨, 아저씨' 막 했는데 의식이 없어요.]



이 사고로 머리와 팔 등을 다친 남성은 곧바로 병원으로 옮겨졌습니다.



운전자는 사고를 내고 아무런 구호 조치 없이 이 길로 곧바로 달아났습니다.



사고가 난 것은 지난 29일 새벽 6시 5분쯤.



광주 북구 원효사 주차장에서 60대 관리인이 주차 요금 4천 원을 요구하자, 그대로 치고 달아난 것입니다.



피해자는 음주가 의심되는 상황인데, 경찰 수사가 늦어지고 있다며 답답함을 호소합니다.



[사고 피해자 : '주차비 정산하시고 가셔야 될 거 아닙니까?' 그랬더니 그때 그냥 나를 잡고 그냥 간 거예요. 술 냄새도 난 것 같은데 의심의 여지가….]



경찰은 가해 차량이 타 지역 소재라 추적이 늦어졌다는 입장입니다.



뒤늦게 운전자 신원을 파악한 경찰은 특정범죄가중처벌법상 도주 치상 혐의 적용을 검토하고 있습니다.



(영상취재 : 장창건 KBC)



KBC 양휴창