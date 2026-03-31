트럼프, 동맹국 향해 "호르무즈서 석유 직접 확보하라"

▲ 트럼프 호르무즈 해협

도널드 트럼프 미국 대통령이 31일(현지시간) 호르무즈 해협 군함 파견 요구에 응하지 않는 동맹국을 향해 "호르무즈로 가서 석유를 그냥 가져가라"면서 군사작전 동참을 재차 압박했습니다.트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 "호르무즈 해협 때문에 항공유를 구하지 못하고 있는 모든 국가들, 가령 이란 (지도부) 참수에 참여하길 거부했던 영국 같은 나라들에 제안을 하나 하겠다"며 "첫째, 미국에서 사 가라. 우리에게는 충분히 많다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 이어 "둘째, 뒤늦은 용기라도 내서 (호르무즈) 해협으로 가라. 그리고 그것을(석유를) 가져가라"라고 촉구했습니다.그는 "당신들은 스스로 싸우는 법을 배우기 시작해야 한다"면서 "당신들이 우리를 위해 그곳에 있지 않았듯이, 미국도 더 이상 당신들을 돕기 위해 그곳에 있지 않을 것"이라고 강조했습니다.그러면서 "이란은 사실상 초토화됐고, 어려운 부분은 끝났다. 가서 당신들의 석유를 직접 확보하라"라고 덧붙였습니다.트럼프 대통령은 호르무즈 해협 개방을 위한 동맹국들의 참여를 지속적으로 요구해왔습니다.트럼프 행정부는 직접 행동을 꺼리고 있는 동맹을 향한 불만을 노골적으로 표출하고 있으며, 전쟁이 끝난 이후 미국과 유럽 간 안보 동맹인 북대서양조약기구(NATO·나토)에 대해서도 재검토할 수 있다는 의견까지 나오고 있습니다.트럼프 대통령은 이후 별도의 게시물에서도 동맹국 프랑스를 비난했습니다.그는 "프랑스라는 나라는 군수 물자를 실은 채 이스라엘로 향하는 비행기들이 프랑스 영토 위로 날아가는 걸 허용하지 않으려 했다"고 주장했습니다.그는 "프랑스는 매우 성공적으로 제거된 '이란의 도살자'와 관련해 전혀 도움이 되지 않았다"라면서 "미국은 이를 기억할 것"이라고 강조했습니다.