태권도 김유진, 나고야 AG 1차 대표 선발전 여자 57㎏급 우승

▲ 태권도 여자 간판 김유진

2024 파리 올림픽 금메달리스트인 김유진(울산시체육회)이 2026 아이치·나고야 아시안게임 태권도 국가대표 1차 선발전에서 우승했습니다.김유진은 31일 경북 영천체육관에서 열린 대회 둘째 날 여자 57㎏급 결승에서 박혜진(고양시청)을 라운드 점수 9대 0으로 꺾고 1위에 올랐습니다.그는 1라운드 시작과 동시에 앞발차기로 2점을 얻었고 이후 탐색전을 이어갔습니다.김유진은 2라운드 중반 체력이 떨어진 박혜진을 몰아붙였고, 대량 득점에 성공하며 승부를 갈랐습니다.같은 날 열린 남자부 68㎏급 결승에선 권도윤(울산광역시체육회)이 김민준(한국체대)을 라운드 점수 2대 1로 누르고 우승했습니다.권도윤은 3라운드 1.64초를 남기고 0대 2로 뒤져 패색이 짙었으나 상대 반칙으로 한 점을 만회한 뒤 경기 종료 휘슬과 함께 시도한 공격을 성공하면서 3대 2로 역전해 극적으로 승리했습니다.여자 67㎏초과급에선 송다빈(울산광역시체육회)이 오승주(인천광역시 동구청)를 라운드 점수 2대 1로 누르고 우승했습니다.아시안게임 국가대표는 6월에 열리는 2차 선발전을 통해 최종 확정됩니다.(사진=연합뉴스)