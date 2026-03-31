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홍명보호, 오스트리아전서도 '물 보충 휴식'…시간은 줄이기로

전영민 기자
작성 2026.03.31 19:15 조회수
홍명보호, 오스트리아전서도 '물 보충 휴식'…시간은 줄이기로
▲ 한국축구국가대표팀 홍명보 감독이 28일(현지시간) 영국 밀턴킨스 스타디움 MK에서 열린 코트디부아르와 평가전에서 하이드레이션 브레이크 때 손흥민에게 작전 지시를 하고 있다.

홍명보호와 오스트리아의 평가전에서 물 보충 휴식이 실시됩니다.

홍명보 감독이 지휘하는 한국 축구대표팀은 오스트리아와 평가전을 앞둔 오늘(31일) 이번 경기에서도 전, 후반 1회씩의 물 보충 휴식을 한다고 밝혔습니다.

대표팀 관계자는 "주최 측인 오스트리아 축구협회와 우리 대표팀, 심판진 협의로 물 보충 휴식을 한다"면서 "다만 날씨가 추운 관계로 휴식 시간은 1분~1분 30초로 줄여서 진행한다"고 말했습니다.

지난달 28일 치러진 코트디부아르전에서의 물 보충 휴식 시간은 3분이었습니다.

국제축구연맹(FIFA)은 최근 각국 협회에 보낸 공문 형태로 월드컵에서의 물 보충 휴식 시행을 알렸습니다.

한국은 처음 물 보충 휴식을 경험한 코트디부아르와 경기에서 0대 4로 완패했습니다.

전반 물 보충 휴식 뒤 수비 조직력이 와르르 무너지며 대량 실점했습니다.

홍 감독은 경기 뒤 "(물 보충 휴식 전에는) 상태가 굉장히 좋았는데, 그 3분 뒤 집중력 떨어지는 모습이 나왔습니다. 월드컵을 앞두고 이 부분이 굉장히 중요하다고 생각했다"고 말했습니다.

한국과 오스트리아의 경기는 한국 시간으로 4월 1일 오전 3시 45분 오스트리아 빈의 에른스트 하펠 경기장에서 킥오프합니다.

이번 경기 선수 교체는 11명까지 할 수 있습니다.

(사진=연합뉴스)
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