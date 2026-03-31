[날씨/XR] 변화무쌍한 봄 하늘…오락가락 비 소식

내일(1일)은 봄기운이 완연해지는 4월의 첫날입니다.



봄철은 날이 온화해서 잔잔한 계절처럼 보이지만 실제로 하늘 표정은 가장 변화무쌍합니다.



봄철 우리나라 상공에 편서풍이 부는데요, 바람을 따라 기압계가 서에서 동으로 빠르게 이동하면서 날씨도 자주 바뀌는 겁니다.



이번 주 날씨만 봐도 내일까지는 대체로 흐리다가 목요일에는 맑아지겠고, 금요일 오후부터 다시 흐려져 토요일에는 비 소식이 있습니다.



내일도 동쪽 지역 중심으로 비 소식이 나와 있는데요, 양은 대부분 5에서 10mm로 많지는 않겠습니다.



한편 서울 등 서쪽 지역은 대기질이 다소 탁해지겠습니다.



오늘 전국 하늘 표정 대체로 흐린데요, 내일도 서해상에서 동쪽으로 이동하는 고기압 가장자리에 놓이면서 전국이 대체로 흐리겠습니다.



아침 기온은 오늘과 비슷하거나 조금 낮겠습니다.



서울이 10도, 대구도 10도로 출발하겠고요, 낮 기온은 서울 18도로 오늘과 비슷하겠지만 비가 내리는 남부지방은 오늘보다 낮겠습니다.



다가오는 금요일 늦은 오후에 제주를 시작으로 밤사이에는 전국으로 비가 확대되겠고, 토요일 오전에 서쪽 지역부터 차츰 그치겠습니다.



기온은 당분간 평년보다 다소 높겠습니다.



(남유진 기상캐스터)