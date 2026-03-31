뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'이종섭 호주 도피' 재판…윤 "정상적 소추 아냐"

장훈경 기자
작성 2026.03.31 21:04 조회수
PIP 닫기
<앵커>

이종섭 전 국방장관의 호주 대사 도피 의혹과 관련한 첫 재판이 열렸습니다. 채상병 순직 사건 수사 외압의 핵심 피의자인 이 전 장관을 윤석열 전 대통령이 해외로 도피시켰다는 건데 윤 전 대통령은 "정상적인 소추가 아니"라며 혐의를 전면 부인했습니다.

장훈경 기자입니다.

<기자>

[(2024년 3월 10일 SBS 8뉴스) 이종섭 전 국방장관이 자신이 대사로 내정된 호주로 조금 전에 출국했습니다. 민주당은 주요 피의자를 국가 기관이 해외로 도피시킨 거라고 비판했습니다.]

법원은 오늘(31일) 오후 직권남용과 범인도피 등 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령의 1차 공판을 열었습니다.

윤 전 대통령은 지난 2024년 채 상병 사망 수사 외압 논란이 커지자 핵심 피의자였던 이 전 장관을 도피시키기 위해 호주대사 임명을 지시한 혐의로 기소됐습니다.

이 전 장관에 대한 공수처 수사가 진전되면 'VIP 격노설'의 장본인인 윤 전 대통령 자신도 수사 대상이 될 수 있다고 우려했다는 게 특검팀의 판단입니다.

정장에 셔츠 차림으로 법정에 나온 윤 전 대통령은, 재판장이 어떤 사건으로 구속돼 있는지 묻자 "영장이 여러 건 발부돼 어떤 건으로 구속돼 있는지 모르겠다"고 답했습니다.

그러면서 도피성 대사 임명 의혹은 전면 부인했습니다.

윤 전 대통령은 "이 전 장관 대사 임명은 호주에서 발주하는 호위함 수주를 위해 지명한 것"으로 "특검의 소추가 정상적인 소추냐"고 따져 물었습니다.

윤 전 대통령과 같이 기소된 조태용 당시 국가안보실장 등도 임명권자인 대통령의 지시를 부처에 전달한 정당한 직무수행이었다며 무죄를 주장했습니다.

재판부는 다음 달 10일에 열리는 다음 재판애 외교부와 법무부 관계자 등을 증인으로 불러 대사 임명 목적 등을 확인할 계획입니다.

(영상편집 : 안여진)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
장훈경 기자 사진
장훈경 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지