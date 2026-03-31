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사기 조직이 '보복 테러 조직' 고객…수사 상황은

김규리 기자
작성 2026.03.31 20:46 조회수
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<앵커>

전국적인 사적 보복 테러 사건을 집중 취재해 온 사회부 김규리 기자 나와있습니다.

Q. 사기 조직이 '보복 테러 조직' 고객?

[김규리 기자 : 네, 실제로 저희가 집중 보도했던 보복 테러 조직이 운영하는 텔레그램 방에서는 '계좌팔이 응징' 같은 표현이 자주 등장하는데요, 예를 들자면 보이스피싱 조직에 통장을 빌려준 뒤, 해당 계좌의 지급을 막은 경우, 계좌를 팔아 놓고 계좌를 쓰지 못하게 한 경우에 대해 보복 테러를 해 응징해 준다는 겁니다. 앞선 보복 테러 피해자 A 씨 사례도 투자 리딩방 사기 조직이 A 씨에 의해 계좌가 막히자 테러를 의뢰한 걸로 파악됐는데요, 이렇게 다른 범죄 조직이 범행 과정에서 또 다른 범죄를 의뢰하는 사례가 많은 걸로 경찰은 보고 있습니다.]

Q. 경찰 수사 진행 과정은?

[김규리 기자 : 일단 경찰은 최근 서울 양천경찰서가 검거한 조직의 윗선이 전국에서 발생한 보복 테러 범죄 대부분을 지시한 걸로 보고 있습니다. 실제로 이들이 검거된 이후 새로운 피해 신고는 접수되지 않았고, 검거 이전에 발생한 피해들이 뒤늦게 알려지고 있다는 게 경찰 관계자의 설명입니다. 경찰은 이 조직의 총책이 베트남에 있다는 일부 보도 내용에 대해 확인된 바 없다고 밝히기도 했습니다. 다만, 해당 텔레그램 방에서는 여전히 테러 의뢰를 광고하는 글들이 올라오기도 합니다. 모방 범죄를 저지르는 또 다른 보복 테러 조직이 있을 가능성도 배제할 수 없기 때문에 경찰은 관련 수사를 이어가고 있습니다.]

(영상편집 : 소지혜)
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