[글로벌D리포트] 일, '반격 능력' 미사일 첫 배치…'전수 방어' 태세 전환

일본 자위대가 오늘(31일) 육상 주둔지 두 곳에 장거리 미사일을 처음으로 배치했습니다.



구마모토현 겐군 주둔지에 배치된 지대함 미사일 '25식 지대함 유도탄' 사거리는 약 1천 킬로미터로 중국 연안부와 타이완 인근 해역까지 포함합니다.



시즈오카현 후지 주둔지에 배치된 '25식 고속 활공탄' 사거리는 수백 킬로미터 수준이지만 향후 개량을 거쳐 2천 킬로미터까지 늘릴 방침입니다.



이렇게 되면 북한은 물론 중국 동북부 일부 지역이 사정권에 들어갑니다.



[고이즈미 신지로/일본 방위상 : 국산 장거리 정밀타격 미사일로는 최초의 부대 배치입니다. 대원의 안전을 확보하면서도 침공을 시도하는 적 부대의 위협권 밖에서 대응하는 능력을 갖췄습니다.]



일본 정부가 지난 2022년 3대 안보 문서를 개정하면서 반격 능력 보유를 선언한 이후 관련 무기 체계를 실전 배치한 건 이번이 처음입니다.



개정 전엔 자국이 공격을 받으면 최소한의 방위력만 사용하는 '전수방위' 개념을 유지했지만 개정 이후 적이 공격에 착수했다고 판단되면 적 미사일 거점 등을 선제 타격할 수 있도록 했습니다.



일본은 내년까지 육해공 모두 '반격 능력'을 갖추게 할 예정입니다.



육지에선 미야자키현과 홋카이도에 장거리 미사일이 추가 배치되고, 항공 자위대는 F35 전투기에 장착할 노르웨이 순항미사일 반입을 시작했습니다.



해상에선 사거리 1,600㎞의 토마호크를 탑재하도록 호위함 '조카이'를 최근 개조했습니다.



우려도 커지고 있습니다.



교도통신은 만일 적의 공격 착수 여부를 잘못 판단하면 국제법이 금지한 선제공격이 될 수 있다고 지적했습니다.



해당 지역 주민들도 반발하고 있습니다.



아사히신문은 미사일을 보관할 화약고나 훈련 장소가 부족할 뿐 아니라 지역 주민들의 불안도 커지고 있어 정부 계획대로 진행될지는 불투명하다고 짚었습니다.



(취재 : 문준모, 영상취재 : 한철민·문현진, 영상편집 : 김종태, 제작 : 디지털뉴스부)