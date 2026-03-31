이란, '호르무즈 통행료' 징수 계획안 승인…미국 "용납 못 해"

세계 최대 에너지 수송로인 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄 중인 이란이 통행료 징수를 위한 절차에 들어갔습니다.



미국은 이란의 통행료 징수에 대해 "잘못된 선례가 될 것"이라며 용납할 수 없다는 입장을 밝혔습니다.



이란 관영 프레스TV에 따르면 이란 의회 국가안보위원회는 30일(현지시간) 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 대해 통행료 규정을 적용하는 내용의 신규 관리 계획안을 승인했습니다.



이란은 미국과 이스라엘 선박의 호르무즈 해협 통과를 명시적으로 금지하고, 자국에 일방적인 경제 제재를 가한 국가들의 해협 접근도 제한하기로 했습니다.



이밖에 호르무즈 해협 내 보안 조치 강화, 이란 해군 함정의 안전한 운항을 위한 세부 프로토콜 수립, 해협 관리 과정상 이란 군의 역할 강화 등의 내용도 관리안에 포함됐습니다.



통행료는 이란 화폐인 리알화로 징수하는 방식을 검토합니다.



당초 이란은 중국·인도 등 일부 우호국 선박의 호르무즈 해협 통과를 허용하면서 위안화로 약 200만 달러(약 30억 원)에 달하는 통행료를 받은 것으로 알려졌는데, 앞으로는 모든 선박에서 자국 통화로 통행료를 걷겠다는 것입니다.



이 경우 이란은 막대한 부대 수입을 올리게 됩니다.



만약 이란이 선박당 200만 달러 선의 통행료를 징수할 경우 연간 1천억 달러(약 150조 원) 이상 수입이 예상된다고 이란 타스님 통신이 보도했습니다.



이란은 미국과의 종전 협상 조건으로도 호르무즈 해협에 대한 공식 통제권을 요구한 것으로 알려졌습니다.



그러나 미국은 이를 절대 용납할 수 없다는 입장입니다.



마코 루비오 미국 국무장관은 이날 알자지라 방송과 인터뷰에서 이란의 호르무즈 해협 통제권 주장은 "우리뿐 아니라 전 세계가 받아들일 수 없는 것"이라고 말했습니다.



루비오 장관은 "그것은 엄청난 선례를 남기는 일"이라며 "(이란이 호르무즈 해협을 통제하면) 개별 국가들은 국제 수로를 점령하고 자기네 것이라 주장하게 될 것"이라고 지적했습니다.



그는 "호르무즈 해협은 어떻게 해서든(one way or another) 개방될 것"이라며 "그렇지 않을 경우 이란은 "실질적인 결과"를 감당해야 할 것"이라고 덧붙였습니다.