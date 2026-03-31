[자막뉴스] "의사 계세요?!" 항공기서 극적 외침…승객이 하필 'K-명의들', 생명 살렸다

글로벌 학술대회에 참석하기 위해 필리핀행 비행기에 탑승한 대한가정의학회 의사들이 기내에서 의식을 잃고 쓰러진 환자의 응급처치에 나서 생명을 살린 것으로 확인됐습니다.



지난 24일 인천을 출발해 필리핀 마닐라로 향하는 비행기에서 이륙 후 얼마 지나지 않아, 의사를 찾는 승무원들의 다급한 외침이 울려 퍼졌습니다.



외국인 중년 여성이 안색이 창백해진 채 기내 화장실 앞에서 쓰러진 채 발견된 겁니다.



[김정환 강남을지대병원 교수 : 청색증이 와서 얼굴이 하얗게 변해 있었고요. 맥박이 굉장히 약했고요. 조만간 이러다가 소위 말하는 호흡 정지가 오고 심정지가 올 것 같은…]



당시 비행기엔 세계가정의학회 아시아태평양지역 학술대회에 참석하려던 대한가정의학과 이사장인 김철민 서울성모병원 가정의학과 교수와 김정환 강남을지대병원 교수, 명승권 국립암센터 대학원장 등 의사 7명이 탑승해 있었습니다.



당시 현장에 있었던 김정환 교수에 따르면 환자의 기도 확보를 위해 삽관을 시도했지만 이미 혀가 뒤로 말려 들어가기 시작한 상황이었다며 김철민 교수가 환자의 기도 확보를 위해 삽관하는 대신 기내에 비치되어 있던 후두마스크를 삽입하고, 김정환 교수는 청진기로 호흡음을 확인하며 수동식 인공호흡기를 동원해 환자의 상태를 살폈습니다.



[김정환 강남을지대병원 교수 : 전기로 심장 충격을 주는 충격기가 기내에 있더라고요. 그래서 그걸 부착해놓고 만약 심정지가 오면 바로 사용하려고 준비까지만 해놓고.]



당시 환자는 우측 뇌경색이 의심되는 상태였습니다.



다른 자리에 앉아 있었던 의사들도 속속 모여 마닐라에 도착하기까지 약 3시간 30분 동안 환자의 응급처치를 도왔고 환자는 점차 의식과 호흡을 회복할 수 있었습니다.



[김정환 강남을지대병원 교수 : (국립) 암센터에 있는 명승권 선생님이 오셔서 혈관으로 주사 놓는 길을 확보해주셨고 제가 엠부백(수동식 인공호흡기)를 계속 짜고 있었는데 서서히 회복이 되는 조짐이 보이기 시작했어요. (의사들끼리) 손을 좀 바꿔가면서 좀 쉬어가면서 이렇게 돌아가면서 서로 환자를 지켜줬고. 각자 자기의 역할들을 시키지 않아도 나눠서 쭉 할 수 있었던 것들이 뭐랄까 서로의 동지애랄까요? 서로를 믿고 가는…]



김정환 교수는 비행기에서 응급환자가 발생해 '닥터콜'을 받는 일은 굉장히 드문 일이라면서 환자의 쾌유를 빌었습니다.



[김정환 강남을지대병원 교수 : 꼭 건강을 회복하시고 정상적인 편안한 삶을 계속 이어가실 수 있다면 현장에서 도움을 드렸던 의사로서 아주 보람이 있을 것 같습니다.]



(취재 : 신정은, 영상편집 : 정용희, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)