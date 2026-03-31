가자 구호선단 탑승 첫 한국인, 다시 선단 합류 시도

▲ 지난해 이스라엘군에 나포된 구호선단 활동가들

지난해 팔레스타인 가자지구 구호선단 선박에 올랐다가 이스라엘군에 나포됐던 한국인 활동가가 조만간 선단에 다시 합류할 계획으로 알려졌습니다.활동가 A 씨는 현재 가자 구호선단에 참여하기 위해 한국을 떠나 제3국에 체류 중인 것으로 알려졌습니다.A 씨는 다음달 초쯤 전체 선단에 합류할 것으로 보입니다.A 씨는 지난해 10월 8일, 이탈리아 시칠리아섬에서 출발해 '가자로 가는 천개의 마들린호' 참가자로 항해를 하던 중 이스라엘군에 의해 나포됐으며 현지 교도소에 이틀간 구금된 뒤 추방된 바 있습니다.A 씨는 한국에 돌아온 이후인 올 1월 한 언론사 인터뷰를 통해 자신을 포함해 탑승자 3명이 모였고, 한국 배 1척 출항을 목표로 탑승자들을 추가로 모으고 있다며 재합류 의사를 표명해 왔습니다.정부는 주이스라엘 대사관을 통해 A 씨에게 연락을 시도하는 한편, 문자와 이메일 등으로 가자지구 방문 재시도를 중단하라는 입장을 전달하고 있지만 답변을 받지 못하고 있는 것으로 알려졌습니다.정부는 중동 지역에서 미사일과 드론 공습이 이어지는 만큼, 지금 가자지구를 방문하는 것은 지난해 10월 상황보다 훨씬 위험하다고 판단하고 있습니다.이스라엘의 공격으로 가자지구에서는 지난해 10월부터 670명 가량이 숨졌고, 2월 28일 전쟁 발발 이후로는 최소 36명이 숨진 것으로 알려졌습니다.정부는 국민 생명과 안전을 보호한다는 방침 하에 조치를 취하고 있는 상황으로 전해졌습니다.(사진=로이터, 연합뉴스)