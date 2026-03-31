남자배구 대한항공 챔프 1차전 '매진'…도공은 판매 '저조'

▲ 대한항공의 홈구장인 인천 계양체육관

남자 프로배구 대한항공이 현대캐피탈과 챔피언결정전(5전 3승제) 개막 경기를 만원 관중 앞에서 치를 전망입니다.대한항공은 4월 2일 오후 7시 인천 계양체육관(관중 수용 규모 2천313명)에서 열리는 현대캐피탈과 2025-2026 V리그 챔피언결정 1차전 입장권 중 현장 판매분 100장을 제외한 온라인 판매분이 전량 팔렸다고 오늘(31일) 밝혔습니다.이에 따라 이번 시즌 챔프전을 여는 첫 경기가 대한항공 홈 팬들의 뜨거운 응원 속에 열릴 것으로 보입니다.대한항공은 2023-2024시즌까지 통합 4연패를 달성했으나 직전인 2024-2025시즌에는 3관왕을 달성한 현대캐피탈에 밀려 무관(無冠)에 그쳤습니다.반면 4월 1일부터 플레이오프 관문을 통과한 GS칼텍스와 챔프전을 벌이는 한국도로공사는 1차전 입장권 판매율이 저조한 상황입니다.안방인 경북 김천체육관(관중 수용 규모 4천390명)에서 열리는 챔프 1차전 입장권 중 1천568장이 팔린 것으로 집계됐습니다.도로공사는 올 시즌 홈 18경기에서 평균 2천723명을 동원해 여자부 최고 흥행 구단이었던 흥국생명(경기당 평균 2천626명)을 넘어섰습니다.지난 10년간 팀을 지휘하며 두 차례 우승과 올 시즌 정규리그 1위를 이끈 김종민 감독이 이달로 계약 기간이 끝남에 따라 챔프전까지 지휘할 수 있도록 해달라는 요청을 도로공사가 거부한 사실이 알려지면서 팬들의 비난을 사기도 했습니다.(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)