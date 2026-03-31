"현관 쪽에 혈흔" 강제개방하자…어머니 사망·아들 중상

인천의 한 아파트에서 60대 어머니가 숨지고 40대 아들이 크게 다친 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰습니다.



오늘(31일) 오전 8시 58분쯤 인천 서구 왕길동의 한 아파트에서 "현관 쪽에 피가 나와 있다"는 신고가 접수됐습니다.



경찰과 소방 당국이 출동해 강제로 문을 열고 들어갔습니다.



집 안에서는 60대 여성 A 씨가 숨진 채 발견됐습니다.



A 씨의 아들인 40대 남성 B 씨는 손과 목 부위를 크게 다친 상태로 발견됐습니다.



B 씨는 119 구급대에 의해 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있습니다.



소방 당국자는 "현관문 밖으로 피가 흘러나온 것을 다른 주민이 발견해 관리사무소에 알렸다"고 말했습니다.



이어 "B 씨는 이송 당시 의식이 있는 상태였다"고 전했습니다.



A 씨는 평소 지체장애가 있는 아들 B 씨와 단둘이 생활한 것으로 파악됐습니다.



B 씨는 발견 당시 집 안 창고 쪽에 앉아 있던 것으로 알려졌습니다.



경찰은 B 씨가 범행 이후 자해했을 가능성도 열어두고 있습니다.



경찰은 A 씨의 사망 시점을 포함해 구체적인 사건 경위를 조사하고 있습니다.



경찰 관계자는 "국립과학수사연구원에 A 씨 시신 부검을 의뢰할 예정"이라고 말했습니다.



또 "B 씨는 응급 수술 중으로 진술이 어려운 상태여서 추가 조사가 필요하다"고 밝혔습니다.



(SBS 디지털뉴스부/사진=연합뉴스)