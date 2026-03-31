'26조 전쟁 추경안' 의결…"긴급재정명령 활용 검토"

<앵커>



중동 전쟁 장기화로 촉발된 경제 위기에 대응하기 위한 26조 2천억 원 규모의 추가경정예산안이 국무회의에서 의결됐습니다. 이재명 대통령은 위기 극복을 위해 적극적인 대응이 필요하다며 긴급재정명령을 활용할 수도 있다고 말했습니다.



첫 소식, 강청완 기자의 보도입니다.



<기자>



총 26조 2천억 원 규모의 추가경정예산안이 국무회의에서 의결됐습니다.



정부는 중동 전쟁 장기화로 경제 전반에 불확실성이 빠르게 확대되는 가운데, 직접적인 타격을 받는 민생과 피해 기업·산업의 어려움을 경감하는 것이 이번 추경의 목적이라고 밝혔습니다.



고유가 부담경감을 위해 10조 1천억 원, 저소득층·소상공인·취약노동자·청년 등 지원을 위해 2조 8천억 원, 에너지·신산업 전환과 공급망 안정화를 위해 2조 6천억 원, 지방정부의 투자여력을 확충하기 위해 9조 7천억 원 등을 증액하는 내용이 포함됐습니다.



이재명 대통령은 에너지 수급 상황에 대한 비상대책이 필요하다면서 긴급할 경우에는 기존 관행에 얽매이지 않은 과감한 대응도 해야 한다고 강조했습니다.



[이재명 대통령 : 우리가 가진 권한이나 역량을 최대치로 발휘하도록 노력해야 합니다. 긴급할 경우에는 헌법이 정한 긴급재정명령을 활용할 수도 있겠죠.]



긴급재정명령은 중대한 재정, 경제 위기상황에서 국회 소집 등을 기다릴 여유가 없을 때 대통령 권한으로 법률과 동일한 효력을 갖는 명령을 내리는 것을 말합니다.



이 대통령은 지난주부터 시행된 나프타 긴급 수급 조정조치에 이어 요소, 요소수 등 핵심 원자재에 대한 철저한 관리도 주문했습니다.



이 대통령은 또 최근 쓰레기 종량제 봉투 수급 부족에 대한 우려가 제기되는 것과 관련해 "실제 재고는 충분하다"면서 종량제 봉투와 일각에서 제기된 석유 북한 유입설 등 가짜뉴스에 대한 엄정대응을 지시했습니다.



(영상취재 : 정상보·하륭, 영상편집 : 박선수)