"여직원이란 이유로 네거티브" 정원오 측, '출장' 논란 즉각 해명 [자막뉴스]

민주당 정원오 서울시장 예비후보 캠프가 최근 제기된 해외 출장 관련 사생활 의혹에 대해 "무도한 네거티브"라고 반박에 나섰습니다.



앞서 국민의힘 김재섭 의원은 정 후보가 성동구청장 재임 시절인 2023년 한 여성 직원과 멕시코 칸쿤으로 출장을 다녀오면서, 출장 서류에 해당 직원의 성별을 '남성'으로 기재했다고 주장했습니다.



이를 두고 정 후보 측은 "여성 공무원이라는 이유로 문제 삼는 것은 인간적 도의를 넘어선 무도한 네거티브"라고 강하게 반발했습니다.



정 후보 캠프는 김 의원의 기자회견 직후 입장을 내고 "2023년 국제참여민주주의포럼 참석은 주최 측인 멕시코선거관리위원회 등의 공식 초청에 따른 것"이라며, "당시 김두관 국회의원과 이정옥 전 여성가족부 장관 등 11명의 한국 참여단이 함께 소화한 정당한 공무"라고 밝혔습니다.



또 "해당 직원은 해당 업무 담당자일뿐만 아니라 참여단의 전체 실무를 담당했다"며 공무국외출장 심사의결서 속 성별 오기에 대해선 구청 측의 단순 실수라고 해명했습니다.



정 후보 캠프 측 박경미 대변인은 "성실히 일하는 여성 공무원을 정쟁의 도구로 삼았다"며, "악의적인 사실 왜곡에 대해, 법적 대응을 포함한 모든 수단을 동원해 단호히 대응할 것"이라고 말했습니다.



당시 출장에 동행했던 이동학 민주당 전 최고위원은 "여직원, 휴양지라는 자극적 단어로 공무 출장을 덮어씌우는 행태는 구태정치이고 인격살인"이라고 비판했고, 이정옥 전 여성가족부 장관도 입장문을 통해 자신이 정 후보에게 포럼 참가를 요청하고 실무 담당이었던 여성 공무원에게도 출장 동행을 요청했다며 의혹을 일축했습니다.



(취재 : 신정은, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)