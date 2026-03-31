[자막뉴스] 팬들 사랑 '탈세'로 갚는 게 유행?…프로게이머 '룰러'도 차은우 수법

항저우 아시안게임 금메달로 병역 면제 혜택까지 받은 국내 최정상급 프로게이머 '룰러' 박재혁이 탈세 혐의로 국세청 세무조사를 받은 사실이 뒤늦게 알려졌습니다.



박재혁 측은 과도한 과세 처분이 억울하다며 조세심판원에 심판을 청구했지만, 기각됐습니다.



최근 조세심판원 결정문에 따르면 박재혁은 국세청의 종합소득세 처분에 불복해 2018~2021년까지 매니저 인건비 명목으로 아버지에게 준 돈을 필요 경비로 인정해달라 주장했지만 심판원은 이를 받아들이지 않았습니다.



최근 배우 차은우 씨가 어머니 명의 회사에 매니지먼트 업무를 맡긴 것처럼 꾸며 조세를 회피한 의혹으로 국세청 조사를 받은 것과 같은 구조입니다.



또 박재혁이 아버지에게 주식을 명의신탁 했던 것과 관련해서도 조세 회피 목적이 없었다는 점이 입증되지 않았다고 판단해 증여세를 부과했습니다.



박재혁은 아버지가 해당 기간동안 실질적인 매니지먼트 업무를 수행했고, 그에 따른 인건비를 지급한 거라고 반발했습니다.



하지만 심판원은 "프로게이머는 전속계약을 통해 모든 활동을 소속 게임단이 관리하고 관련 비용도 부담한다"며 "설령 매니저가 필요하다 하더라도 이를 입증할 증빙이 제출되지 않았다"고 판단했습니다.



이 같은 사실이 알려지자 박재혁의 에어전시 '슈퍼전트'는 입장문을 내고 "자산 관리 과정에서 행정적 미숙으로 인한 세금 부과가 있었다"며 "증여의 의도는 없었다"고 해명했습니다.



이번 사건은 박재혁이 아시안게임 금메달을 딴 뒤 체육요원 편입으로 병역 면제 혜택을 받고 나서 터졌다는 점에서 더 거센 비판을 받고 있습니다.



리그 오브 레전드 한국 프로리그는 페널티 규정에 "조세법 및 조세범처벌법 위반 행위의 혐의를 받아 세무 당국 등의 조사가 진행되는 경우"를 명시하고 있어 리그 차원의 대응이 있을지도 주목됩니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 김나온, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)