KLPGA 투어 '국내 개막전' 더 시에나 오픈 모레부터 개최

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▲ 더시에나오픈 포스터

한국여자프로골프(KLPGA) 투어 국내 개막전인 더 시에나 오픈이 모레(2일)부터 나흘 동안 경기도 여주시 더 시에나 벨루토 컨트리클럽에서 열립니다.KLPGA 투어 2026시즌은 지난 15일 태국 촌부리에서 끝난 리쥬란 챔피언십으로 막을 열었고, 국내 대회가 모레부터 시작됩니다.이번 대회에는 리쥬란 챔피언십 우승자인 임진영과 지난해 대상 수상자 유현조, 상금왕 홍정민을 비롯해 국내 톱랭커들이 대부분 출전하고, 전 세계랭킹 1위인 박성현도 초청 선수로 출전합니다.지난해 대상 수상자 유현조는 "국내 개막전이라 팬 분들께서 기대하고 계시기 때문에 잘하고 싶은 마음이 크다"며 "하지만 시즌 초반이기 때문에 차근차근 하나씩 해나가겠다"고 다짐했습니다.지난해 상금왕 홍정민 역시 "국내 개막전 결과가 시즌 흐름에 영향을 준다고 생각해 더 신경 써서 준비했다"면서도 "개막전 '톱10'이면 순조로운 출발로 볼 수 있기 때문에 목표는 '톱10'"이라고 조심스럽게 각오를 전했습니다.태국에서 열린 개막전을 제패한 임진영은 "국내 개막전에서 2개 대회 연속 우승에 도전할 수 있다는 사실이 정말 기쁘다"며 "지난 대회 좋았던 것을 기억하며 최대한 높은 순위를 목표로 할 생각"이라고 말했습니다.박성현은 "시즌 첫 경기를 한국에서 치르게 돼 긴장되고 설렌다"며 "아직 경기 감각이 날카로운 상태는 아니라 차분하게 경기하며 감각을 끌어올리겠다"고 대회를 앞둔 소감을 밝혔습니다.이번 대회 총상금은 10억 원, 우승 상금은 1억 8천만 원이고, 골프 전문 채널 SBS 골프가 대회 전 라운드를 생중계합니다.(사진=KLPGA 제공, 연합뉴스)