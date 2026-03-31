삼풍 참사 다음 날…김영삼 "공업화 과정 불가피한 현상"

▲ 중간 부분이 푹 꺼져버린 삼풍백화점 붕괴 현장

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대한민국 최악의 참사로 기록된 삼풍백화점 붕괴 사고 수습 초기에 당시 김영삼 대통령이 사안을 안일하게 인식한 것은 아닌지 의심할 만한 정황이 오늘(31일) 공개된 외교문서에서 드러났습니다.비밀 해제된 외교부의 '코르만 바누아투 총리 대통령 예방 요록'에 따르면 김 대통령은 삼풍백화점 붕괴 사고 다음 날인 1995년 6월 30일 오전 10시 청와대 본관 접견실에서 태평양 섬나라 바누아투의 막심 칼롯 코르만 총리의 예방을 받았습니다.요록에서는 김 대통령이 코르만 총리의 삼풍 사고 위로 서한에 사의를 표하고는 "사건이 없는 것이 제일 좋지만, 공업화로 가는 과정에서 불가피한 현상이며 과정이 아닌가 생각한다"고 말한 사실이 확인됩니다.김 대통령은 또 "경제가 발전된 중요한 나라치고 사건이 없는 나라가 없고, 경제가 발전되다 보면 사건이 있을 수밖에 없으며, 100% 완전한 나라는 없다"며 "미국에서도 사건이 많이 나고 있으며 일본도 심각할 정도로 사건이 많이 발생하고 있는 바, 예외 없는 나라가 없다"고 강조했습니다.참사 상황을 대대적으로 보도하는 언론을 비판하기도 했습니다.김 대통령은 코르만 총리에게 "우리나라는 언론의 자유가 지나치게 보장돼 있고 민주주의가 발달돼 있어 언론들이 너무 많이 과장되게 보도하는 경향이 있다"며 "우리 언론들은 일단 (사건이) 발생했다 하면 엄청나게 과장 보도한다"고 말했습니다.삼풍백화점은 1995년 6월 29일 오후 6시께 무너졌습니다.김 대통령이 코르만 총리를 만난 시점은 이미 사망자 수십 명·부상자 수백 명이 확인되고 일부는 생사의 갈림길에 서 있던 때입니다.한편 함께 비밀 해제된 '크리스토퍼 국무장관 접견요록'에 따르면 김 대통령은 참사 약 한 달 뒤인 같은 해 7월 25일 미국에서 만난 워런 크리스토퍼 당시 미국 국무장관이 삼풍 사고 희생자에게 조의를 표하자 "우리는 유교적 풍속 때문인지, 홍수, 가뭄 등 자연재해가 발생하는 경우에도 모두 대통령 책임인 것으로 돌리는 잘못된 관습이 있는데, 최근 이러한 경향이 변하는 것 같아 다행으로 생각한다"고 밝히기도 했습니다.(사진=연합뉴스)(사진=연합뉴스)