복지부, 추경 3,263억 편성…취약 계층·청년·의료 취약지 지원

▲ 보건복지부

보건복지부는 중동 전쟁에 따라 생활 부담이 커질 것으로 보이는 저소득층 등 취약계층 민생 안정을 위해 올해 제1회 추가경정예산안에 총 3천263억 원을 반영했다고 오늘(31일) 밝혔습니다.추경안은 취약계층의 소득·먹거리·돌봄 체계를 강화하고, 농어촌 등 취약 지역의 필수의료 공백 해소를 위한 인력을 지원하는 분야에 중점을 뒀습니다.우선, 저소득층 생활 안정 지원을 위해서는 먹거리 기본보장 사업인 '그냥드림' 코너를 150개에서 전국 300개로 확대합니다.갑작스러운 위기로 일시적 어려움 겪는 가구에 생계 지원과 일시적 긴급돌봄 지원, 일상돌봄 지원을 강화하고, 취약계층 의료안전망 강화를 위해 의료급여 부문에도 추가로 예산을 투입할 계획입니다.청년 회복·일자리 지원을 위해서는 생활비 부담으로 어려움이 예상되는 고립은둔청년·가족돌봄청년 등 위기청년 지원을 강화하고, 청년 일 경험 지원을 통해 청년 복지인력도 양성합니다.복지부는 추경안을 통해 취약지 의료공백 해소도 추진합니다.지난 정부 의정갈등으로 공보의가 급감한 점 등을 고려해 농어촌 일차의료 취약지 보건지소에 간호직인 진료인력 등을 긴급 지원합니다.또, 지역 보건의료기관 의료인력을 신속하게 확보하고자 시니어의사 채용 지원 규모를 160명에서 180명 규모로 늘리고, 계약형 지역필수의사도 136명에서 268명으로 확충합니다.복지부 관계자는 "국무회의를 통과한 추경안이 국회의 심의·의결을 거쳐 확정될 경우, 신속하게 (예산을) 집행할 수 있도록 준비하겠다"고 밝혔습니다.