[인터뷰] 조국 "국회의원 보선 오라는 곳 많아…3자·4자 어떤 구도든 자력으로 이길 것"

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 조국 조국혁신당 대표

--------------------------------------------



● 조국 조국혁신당 대표 인터뷰



"6·3 선거, 호남은 민주당과 자유 경쟁 비호남은 연대 방침"

"합당 무산에도 민주당과 힘 합친다는 데 큰 차이 없어"

"대중교통 이용자에 집중해야 에너지 문제 해결 가능"

"보유세 OECD 수준으로 정상화하고 확보된 재원을 청년에 집중 사용해야"

"청년 문제 해결하려면 주거부터 해결해야"

"민정수석·법무장관 때까지 정치하겠다는 생각 없었어"

"저와 가족이 수사받으면서 생각 바뀌어"

"저라도 나서서 윤 정권 끝내겠다는 생각이 출발점"

"대한민국에 필요하지만 민주당이 꺼리는 과제들 있어"

"신토지공개념·차별금지법 등이 혁신당의 독자적 목표"

"민주 우클릭으로 왼쪽 공간 생겨…혁신, 한국 정치의 진보적 균형자 될 것"

"향후 역할을 기준으로 4월 중순쯤 출마 지역 밝힐 것"

"실리만 추구하는 정치인에 나라 맡기면 안 돼"

"비전과 가치 밝히면서 소통하고 절충점 찾아야"

"창당할 때 주변 90%가 반대…창당 후 원내 3당 됐을 때 가장 기뻐"

"각 지역에 기초의원 두는 것과 제 원내 복귀가 6·3 선거 목표"

"출마 지역, 부산일지 수도권일지 결정 난 것 없어"



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.



(SBS 디지털뉴스부)