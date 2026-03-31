뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[인터뷰] 조국 "국회의원 보선 오라는 곳 많아…3자·4자 어떤 구도든 자력으로 이길 것"

SBS 뉴스
작성 2026.03.31 16:16 조회수
PIP 닫기
[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 조국 조국혁신당 대표
--------------------------------------------

● 조국 조국혁신당 대표 인터뷰

"6·3 선거, 호남은 민주당과 자유 경쟁 비호남은 연대 방침"
"합당 무산에도 민주당과 힘 합친다는 데 큰 차이 없어"
"대중교통 이용자에 집중해야 에너지 문제 해결 가능"
"보유세 OECD 수준으로 정상화하고 확보된 재원을 청년에 집중 사용해야"
"청년 문제 해결하려면 주거부터 해결해야"
"민정수석·법무장관 때까지 정치하겠다는 생각 없었어"
"저와 가족이 수사받으면서 생각 바뀌어"
"저라도 나서서 윤 정권 끝내겠다는 생각이 출발점"
"대한민국에 필요하지만 민주당이 꺼리는 과제들 있어"
"신토지공개념·차별금지법 등이 혁신당의 독자적 목표"
"민주 우클릭으로 왼쪽 공간 생겨…혁신, 한국 정치의 진보적 균형자 될 것"
"향후 역할을 기준으로 4월 중순쯤 출마 지역 밝힐 것"
"실리만 추구하는 정치인에 나라 맡기면 안 돼"
"비전과 가치 밝히면서 소통하고 절충점 찾아야"
"창당할 때 주변 90%가 반대…창당 후 원내 3당 됐을 때 가장 기뻐"
"각 지역에 기초의원 두는 것과 제 원내 복귀가 6·3 선거 목표"
"출마 지역, 부산일지 수도권일지 결정 난 것 없어"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지