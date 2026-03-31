[여담야담] 김부겸발 '국힘 심판론'…'보수 심장' 대구 뒤집히나

[주영진 뉴스브리핑]



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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 김병주 더불어민주당 의원, 김성태 전 국민의힘 원내대표, 최선호 SBS 논설위원

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●"보수에 회초리" 호소~●'무당층' 숨은 표심은



김병주/더불어민주당 의원

"대구 민심 좋아져…김부겸 나오면 찍겠다는 시민 많아"

"시대 트렌드는 직접 소통…김부겸, 직접 전화 번호 불러줘"

"보수, 극우 vs 합리적 보수로 분열"

"윤어게인에 실망한 보수, 국힘에 돌아가기 어려워"



김성태/전 국민의힘 원내대표

"김부겸, 대구 시민에 거부감 덜한 후보"

"김부겸, 대구 시민에 살갑게 다가서는 전략 두드러져"

"대구, 김부겸 인물론에 이 대통령 국정운영 평가 더해져 '요동'"

"이정현, '난전' 펼쳐놓고 공관위원장 사퇴…무책임"



최선호/SBS 논설위원

"김부겸, 민주당 이름 빼고 '김부겸 회초리'로 국힘 심판하자 호소"

"첫번째 메시지는 국힘 불신, 국힘 심판론"

"국힘 경선 후보 6명 지지율 다 합쳐도 김부겸에 밀리는 상황"



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.



(SBS 디지털뉴스부)