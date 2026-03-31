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[여담야담] '난맥상' 공천 와중에 이정현 사퇴…국힘 수습책은?

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작성 2026.03.31 16:49 조회수
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[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 김병주 더불어민주당 의원, 김성태 전 국민의힘 원내대표, 최선호 SBS 논설위원
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●대구 민심 돌아설까

김병주/더불어민주당 의원
"국힘 자중지란, 이정현·장동혁 모두 원칙 없는 탓"

김성태/전 국민의힘 원내대표
"주호영·이진숙 컷오프가 김부겸 출마에 결정적 역할"
"이진숙, 독자 유세 계속…후보 단일화까지 노린 듯"
"역대 보수진영에서 이 정도의 공관위 혼란은 없었다"
"국힘, 현 상황에서 공관위원장 맡으려는 사람 없어"

최선호/SBS 논설위원
"이정현 사퇴 혼란 정리할 사람은 장동혁 뿐"
"특단의 조치 없으면 상황 수습 어려울 수도"
"유승민, 장동혁 물러나지 않으면 안 나올 듯"
"총알받이식 출마는 유승민 스타일에도 안 맞아'

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스부)
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