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[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스

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작성 2026.03.31 14:05 조회수
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1. 중동 전쟁의 여파로 원 달러 환율 1,530원 선을 돌파하면서 글로벌 금융위기 이후 최고치를 경신했습니다. 코스피 지수가 장중 5,100선 아래로 떨어지는 등 주가도 약세를 면치 못하는 모습입니다. 인사청문회 준비 사무실로 첫 출근한 신현송 한국은행 총재 후보자는 환율 상승이 한국 경제의 대외 리스크로 작용할 우려는 적다고 자신의 의견을 말하기도 했습니다.

2. 이재명 대통령 중동 위기로 인한 수급 불안 우려에 선제 대응을 강조하면서 긴급 재정명령도 활용할 수 있다고 말했습니다. 쓰레기봉투 사재기 현상과 관련해서는 재고가 충분해 사재기할 필요가 없다며 지엽적인 일부 문제가 과장된 측면이 있다고 설명했습니다.

3. 이정현 국민의힘 공천관리위원장 전격적으로 사의를 표명했습니다. 이 위원장은 오늘(31일) 오전 여의도 중앙당사에서 기자회견을 열고 공천위원장직을 내려놓고 공관위원들도 일괄 사퇴했다고 말했습니다. 이 위원장은 지방선거 공천은 거의 끝나간다며 재보궐 선거는 새로운 위원회를 구성하는 방식으로 진행해 달라고 요청했다고 덧붙였습니다.

4. 그룹 BTS의 5집 아리랑이 미국 빌보드 메인 앨범 차트 1위를 차지한 데 이어서 타이틀곡 '스윔'으로 싱글 차트 핫100 1위까지 석권했습니다. BTS가 핫100 차트에서 1위를 차지한 것은 이번이 몇 번째인지 아십니까, 일곱 번째입니다.
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