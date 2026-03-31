[D리포트] BTS, 빌보드 싱글 차트도 석권…앨범·싱글 모두 1위

BTS의 새 앨범 '아리랑'이 빌보드 앨범 차트 1위를 차지한 데 이어, 타이틀곡 '스윔'도 빌보드 싱글 차트를 석권했습니다.



BTS의 '스윔'은 발매 직후 빌보드 핫100 차트 1위로 직행했는데, 이는 빌보드 역사상 89번째로 역대 1위 곡 중 7%만 갖고 있는 기록입니다.



BTS의 빌보드 핫100 차트 1위는 이번이 7번째입니다.



지난 2020년 '다이너마이트'로 케이팝 최초 빌보드 핫100 1위를 차지한 이후 '새비지 러브'와 '라이프 고즈 언', '버터', '퍼미션 투 댄스', '마이 유니버스'까지 싱글 차트 정상에 올랐습니다.



빌보드 핫100은 매주 최고 인기곡을 보여주는 차트로, 미국 내 스트리밍과 라디오 방송, 앨범 판매량 등을 종합해 순위를 매깁니다.



'스윔'은 음반 판매 못지않게 스트리밍과 라디오 방송 지표에서도 자체 최고 순위를 경신했습니다.



[김도헌/음악평론가 : 4년 만에 컴백하는 방탄소년단에 대해 미국 시장 내 주목도와 관심도가 높았고, 그 화제성이 실질적인 스트리밍과 라디오 방송으로 연결되면서 차트에서 좋은 성적으로 이어졌다고 봅니다.]



BTS 멤버들은 팬들에게 감사를 전하며, "어려움 속에서도 끝까지 나아가자고 말하는 노래, '스윔'이 많은 사람들에게 작은 용기와 위로가 됐길 바란다"고 밝혔습니다.



새 앨범 '아리랑'의 14곡 가운데 13곡이 핫100 차트에 포함되면서 BTS는 케이팝 가수의 단일 앨범에서 가장 많은 노래를 진입시키는 신기록도 세웠습니다.



성덕대왕신종의 소리를 담은 트랙, '넘버 29'만 빠졌는데, 순위에 오를 만큼의 판매량에도 곡 길이가 너무 짧아서 차트 데이터에 잡히지 않은 걸로 추정됩니다.



(취재 : 김경희, 영상편집 : 이상민, VJ : 오세관, 영상제공 : NETFLIX, 영상출처 : HYBE LABELS, BANGTANTV, 제작 : 디지털뉴스부)