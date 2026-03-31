[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

1. 중동 종전의 여파로 코스피 지수가 장중 5,100선 아래로 떨어지고 원/달러 환율은 1,530원 선까지 근접해 글로벌 금융위기 이후 최고치를 경신했습니다. 신현송 한국은행 총재 후보자는 "현재 달러 유동성이 상당히 양호해 환율과 금융 불안을 직결시킬 필요는 없다"고 밝혔습니다.



2. 이재명 대통령은 중동 위기로 인한 수급 불안 우려에 선제적으로 대응해야 한다며 긴급재정명령을 활용할 수 있다고 밝혔습니다. 쓰레기봉투 사재기 현상이 벌어지는 것에 대해선 엄정 대응 방침을 밝혔습니다.



3. 트럼프 미 대통령이 이란과 종전 협상이 불발되면 하르그섬과 이란의 발전소를 초토화시키겠다고 또다시 압박했습니다. 미군 정예부대 수천 명이 중동에 추가로 도착한 가운데 이란도 쿠웨이트 유조선을 공격하며 중동 지역의 긴장이 고조되고 있습니다.



4. 그룹 BTS의 5집 '아리랑'이 미국 빌보드 메인 앨범 차트 1위를 차지한 데 이어 타이틀곡 '스윔'으로 싱글 차트 핫 100 1위까지 석권했습니다. BTS가 핫 100 차트에서 1위를 차지한 것은 이번이 7번째입니다.