"트럼프, 측근들에 '호르무즈 봉쇄돼도 대이란 공격 끝낼 의향'"

이미지 확대하기

트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협 폐쇄가 계속되더라도 이란을 상대로 한 군사작전을 끝낼 의사가 있다는 입장을 참모들에게 밝혔다고 월스트리트저널(WSJ)이 30일(현지 시간) 보도했습니다.미국이 이란을 먼저 공격해 유가 급등 등 세계 에너지 위기를 촉발하고서는 이 문제를 해결하지 않은 채로 미국의 군사 목적만 완수하면 발을 빼겠다는 심산으로 실제 이렇게 행동할 경우 무책임한 처사라는 비판이 제기될 전망입니다.보도에 따르면 최근 며칠간 트럼프 대통령과 참모들은 미국이 호르무즈 해협을 다시 개방하기 위한 임무에 나설 경우 전쟁 기한이 트럼프 대통령이 제시한 4∼6주를 넘길 것으로 평가했습니다.트럼프 대통령은 미국은 주된 목적인 이란의 해군과 미사일 전력 약화를 달성한 뒤 군사작전을 축소하고, 이란에 호르무즈 해협을 통한 자유로운 교역 재개를 외교적으로 압박하기로 결정했으며, 외교적 압박이 실패하면 미국은 유럽과 걸프 지역의 동맹국들에 호르무즈 해협 개방 노력을 주도하라고 압박할 계획이라고 트럼프 행정부 당국자들은 WSJ에 말했습니다.트럼프 대통령이 해협 개방을 위해 선택할 수 있는 다른 군사적 선택지도 있지만, 그건 대통령의 즉각적인 우선순위가 아니라고 당국자들은 말했습니다.이란은 미국의 압도적인 군사력에 정면 대응하지 못하는 상황에서 세계 에너지 교역의 주요 관문인 호르무즈 해협을 폐쇄, 세계 경제를 사실상 볼모로 삼는 방식으로 미국에 대항하고 있습니다.이란이 해협을 오래 폐쇄할수록 에너지 가격이 오르고 세계 경제가 피해를 볼 수 있으며 이에 일부 전문가는 미국이 이란과 협상을 타결하거나 무력으로 이 사태를 끝내지 않는 한 이란이 계속해서 세계 교역을 위협할 것이라고 말합니다.트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 글을 올려 이란과의 합의 불발시 "그들(이란)의 모든 발전소, 유정, 그리고 하르그 섬(아마도 모든 담수화 시설까지)을 폭파하고 완전히 초토화함으로써 이란에서의 우리의 사랑스러운 '체류'를 끝낼 것"이라고 밝힌 바 있습니다.이 발언 역시 WSJ 보도와 마찬가지로 트럼프 대통령의 일방적 종전 선언 가능성을 시사한 것으로 해석되고 있습니다.그러나 트럼프 대통령은 미국은 호르무즈 해협을 통한 에너지 수입에 의존하지 않아 해협이 미국에는 중요하지 않으며, 해협 폐쇄는 다른 나라들이 해결해야 할 문제라고 입장을 밝힌 적이 있습니다.그러면서도 이란이 해협을 특정 날까지 개방하지 않으면 이란의 민간 에너지 시설을 폭격하겠다고 위협하는 등 일관되지 않는 반응을 보이기도 했습니다.일각에서는 트럼프 대통령의 이런 태도가 부적절하다는 지적도 제기됩니다.싱크탱크 브루킹스연구소의 이란 전문가 수잰 멀로니는 WSJ과 인터뷰에서 미국과 이스라엘이 시작한 전쟁을 해협을 다시 개방하지 않고 끝내는 것을 "믿을 수 없을 정도로 무책임하다"고 비판했습니다.멀로니는 "에너지 시장은 선천적으로 글로벌하다"면서 "이미 진행되고 있고, 해협 폐쇄가 계속되면 훨씬 더 심각해질 경제적 피해로부터 미국을 격리할 가능성은 없다"고 말했습니다.한편 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 30일 기자들에게 미국이 해협의 운항 정상화를 위해 노력하고 있다고 말했지만, 이를 주요 군사 목표로 언급하지는 않았습니다.마코 루비오 국무부 장관은 30일 알자지라 인터뷰에서 미국의 군사 목적을 달성하기 위한 군사작전이 수 주 내로 끝날 것이라고 말했습니다.루비오 장관은 "그다음에 우리는 호르무즈 해협 문제와 부닥칠 텐데 그건 이란이 결정해야 할 사안"이라면서 "또는 전 세계와 이 지역 국가의 연합이 미국의 참여와 함께 해협을 어떻게든 개방하도록 할 것"이라고 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)