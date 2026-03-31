"미군이 왜 전쟁 범죄 감수해야 하죠?" 본격 파고든 '송곳 질문들'…돈 버는 '트럼프 세력'? 데드라인 2주 남았지만 (트럼프 NOW)

도널드 트럼프 대통령이 이란 에너지 시설을 '완전 초토화'할 수 있다고 위협한 가운데, 백악관은 "합의가 최선"이라며 군사 압박 수위를 유지하고 있습니다.



캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 "이란 정권의 최선의 선택은 합의"라면서 "그렇지 않으면 미군은 상상을 뛰어넘는 능력을 사용할 수 있다"고 밝혔습니다. 다만 "미국은 언제나 법의 테두리 안에서 행동한다"고 강조했습니다.



현장에서는 민간 인프라 타격이 국제법 위반 소지가 있다는 지적과 함께 "전쟁범죄 가능성" 질문이 이어졌지만, 백악관은 이를 부인하며 기존 입장을 유지했습니다.



한편 중동에는 네이비실과 레인저 등 특수부대를 포함해 수천 명의 병력이 이미 배치된 상황입니다. 백악관은 "외교가 최우선이지만, 군사 목표 달성도 동시에 진행 중"이라며 이른바 '투 트랙' 전략을 강조했습니다.



하지만 협상 상황을 두고 미국과 이란의 입장은 엇갈리고 있습니다. 미국은 일부 합의 진전을 주장하는 반면, 이란은 협상 자체를 부인하며 미국 제안을 "과도하고 비현실적"이라고 반발하고 있습니다.



이런 가운데 전쟁 국면에서 막대한 수익을 올린 세력도 포착됐습니다. 원유와 주식 거래를 통해 수천만 달러를 벌어들인 사례가 확인된 데 이어, 군사 작전 직전 '전쟁 수혜주' 투자 시도 의혹도 제기됐습니다.



또 펜타곤 내부 기도회에서 "모든 탄환이 목표를 맞추게 하소서"라는 발언까지 나오며, 전쟁을 둘러싼 정치·종교적 논란도 확산되고 있습니다.



트럼프 대통령은 10일 내 합의를 요구하며 사실상 시한을 제시했습니다. 백악관은 "시간이 얼마 남지 않았다"며 "기한이 끝났을 때 상황을 보게 될 것"이라고 밝혔습니다.

이와 함께 트럼프 행정부는 걸프전 사례를 언급하며 아랍 국가들의 전쟁 비용 분담 가능성도 시사했습니다.



한편 미국산 지뢰 사용 의혹에 대해서는 "논평할 수 없다"며 답변을 피했습니다.



(구성 : 진상명, 영상편집 : 김혜주, 제작 : 디지털뉴스부)