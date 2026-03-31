미 플로리다 '팜비치 공항→트럼프 공항' 명칭 변경

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령의 웨스트팜비치 소재 마러라고 자택 근처에 있는 '도널드 J. 트럼프 대통령 대로'의 표지판 모습

미국 플로리다주(州) 팜비치 국제공항의 명칭이 '도널드 트럼프 국제공항'으로 변경될 예정입니다.30일(현지 시간) 로이터통신에 따르면 이날 론 디샌티스 플로리다 주지사는 이 같은 내용을 담아 주의회를 통과한 법안에 서명했습니다.공항 명칭 변경은 향후 연방항공청(FAA)의 승인과 항공 지도 및 항법 데이터베이스의 새 명칭 반영 절차를 거쳐야 확정됩니다.공화당이 장악한 플로리다 주의회는 이 지역에 주소지를 둔 트럼프 대통령의 이름을 적극적으로 공공 시설물에 붙이고 있습니다.앞서 플로리다주는 팜비치 국제공항에서 트럼프 대통령의 자택 마러라고 리조트를 잇는 도로의 명칭도 '트럼프 대로'로 변경했습니다.또한 최근 플로리다 주하원에는 팜비치 국제공항의 공항코드를 PBI에서 트럼프 대통령의 머리글자인 DJT로 변경하는 법안도 발의됐습니다.각종 사업에 트럼프 대통령의 이름과 이미지를 적극적으로 사용하는 것은 연방정부도 비슷한 분위기입니다.최근 미국 재무부는 미국 건국 250주년을 기념하겠다면서 신규 발행 달러 지폐에 트럼프 대통령의 서명을 인쇄하겠다고 밝혔습니다.현직 대통령의 서명이 달러에 인쇄되는 것은 미국 건국 후 최초입니다.앞서 트럼프 행정부는 건국 250주년 기념사업의 일환으로 트럼프 대통령 얼굴이 새겨진 주화를 발행하겠다고 밝혀 논란이 되기도 했습니다.또한 1964년부터 수도 워싱턴DC에서 공연예술의 산실 역할을 해온 케네디센터의 명칭이 트럼프-케네디센터로 변경돼 문화계 일부의 반발을 샀습니다.(사진=게티이미지)