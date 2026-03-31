한병도, '울산 비축유 북한 유입설'에 "가짜뉴스…모든 법적 조치"

▲ 더불어민주당 한병도 원내대표가 31일 국회에서 열린 원내대책회의에서 추경 신속한 처리에 관해 발언하고 있다.

한병도 민주당 원내대표는 최근 유튜브와 SNS를 중심으로 퍼지고 있는 '울산 비축유 북한 유입설'과 관련해 "가짜뉴스가 확산하고 있다"며 엄정 대응 방침을 밝혔습니다.한 원내대표는 오늘(31일) 국회에서 열린 원내대책회의에서 "중동 위기라는 국가적 긴장 상황을 틈타 음모론으로 조회수를 올리고 뉴스 장사를 하는 자들이 있다"며 "정말로 나쁜 사람들"이라고 비판했습니다.그는 "국가 에너지 안보를 소재로 한 의도적 선동이고 국가 신뢰를 무너뜨리는 명백한 중대 범죄"라며 "패가망신이라는 말이 괜히 있는 게 아니다. 법적·정치적 책임을 반드시 지게 될 것"이라고 강조했습니다.그러면서 "민주당은 형사 고발을 포함한 모든 법적 조치를 추진할 것"이라며 "법이 허락하는 가장 강력한 방법으로 끝까지 추적하겠다"고 덧붙였습니다.최근 해외기업 A 사가 울산 석유 비축기지에 보관 중이던 90만 배럴 규모의 국제 공동 비축 원유를 해외로 판매한 사실이 확인된 가운데, 일부 온라인 커뮤니티와 유튜버들은 이 물량이 북한으로 흘러 들어갔다는 근거 없는 주장을 제기했습니다.이와 관련해 산업통상부는 보도참고자료를 통해 "사실이 아님을 분명히 밝힌다"며 "가짜뉴스로 정부의 신뢰성을 훼손하고 국민을 혼란케 하는 행위인 만큼 정부는 모든 조치를 활용해 엄정하고 단호하게 대응하겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)