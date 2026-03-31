중국서 되찾은 피싱 피해금 2,400만 원…'국경 넘은 추적' 결실

▲ 지난 3월 17일 중국서 피해금 환수하는 모습

중국으로 넘어간 전화금융사기(보이스피싱) 피해금이 중국 형사판결문을 토대로 피해자에게 되돌아왔습니다.강원경찰청은 경찰청과 함께 지난 17일 검사 사칭 보이스피싱 피해자 박 모(70) 씨의 피해금 2천400만 원을 중국에서 환수받아 오는 데 성공했다고 오늘(31일) 밝혔습니다.이는 중국 형사판결문을 토대로 현지에서 피해자가 직접 피해금을 돌려받은 전국 첫 사례입니다.보이스피싱 조직은 2024년 3월 7일 검사 행세를 하며 박 씨에게 '범죄에 연루되어 조사받아야 한다'고 속여 2천400만 원을 가로챘습니다.강원경찰은 국제공조 수사 활동을 통해 중국 현지에서 조직원 7명을 검거하는 데 이바지했습니다.이후 중국 법원의 '피싱 범죄 조직원들로부터 몰수한 피해금 2천400만 원을 피해자에게 돌려주라'는 판결 내용과 함께 피해자가 직접 중국에 방문하면 중국 공안으로부터 전액을 환수받을 수 있다는 사실을 확인했습니다.그동안 중국 공안과 신뢰를 쌓아온 강원경찰은 국제공조를 통해 복잡한 환수 절차를 미리 확인, 피해자 박 씨와 함께 중국을 찾아 중국 국제공조 사건팀으로부터 피해금을 전액 돌려받았습니다.박 씨는 "힘들게 모은 돈을 잃고 잠도 못 잤는데, 우리 경찰관들이 중국까지 같이 가서 돈을 찾아주니 나라가 나를 지켜준다는 생각에 눈물이 난다"며 연신 고마움을 표했습니다.최현석 강원경찰청장은 "범죄자 검거도 중요하지만, 피해자의 실질적 일상 회복이 경찰의 최우선 가치임을 증명한 사례"라며 "국제공조 네트워크를 더 강화해 국경 너머 숨겨진 범죄수익을 끝까지 추적하겠다"고 말했습니다.강원경찰은 보이스피싱 범죄 사건에 대한 신속한 추적과 국민 피해 회복을 위해 올해 형사기동대에 '국제공조반'을 신설, 특히 해외 기관 간 긴밀한 사법 공조를 통해 사기 피해로 고통받는 국민의 소중한 재산을 되찾아주기 위한 초국가적 피해금 환수 노력을 펼치고 있습니다.(사진=강원경찰청 제공, 연합뉴스)