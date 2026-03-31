한은 총재 후보자 "현 환율 큰 우려 없어…달러 유동성 양호"

▲ 신현송 한국은행 총재 후보자가 31일 서울 중구 한화금융플라자에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 취재진의 질문에 답하고 있다.
신현송 한국은행 총재 후보자는 오늘(31일) "현재 환율 레벨(수준) 자체에 큰 의미를 부여하지 않고 일단 환율이 어느 정도 리스크(위험)를 수용할 수 있는지 보는 만큼 그런 면에서 큰 우려는 없다"고 밝혔습니다.
신 후보자는 오늘 서울 세종대로 한화금융플라자 인사청문회 준비 사무실로 처음 출근하면서 환율 상황 관련한 질문을 받고 "현재 달러 유동성 부분이 양호한 만큼 예전처럼 환율과 금융 불안을 직결시킬 필요는 지금 없는 것 같다"며 이렇게 진단했습니다.
오늘 원/달러 환율은 장중 1,530원에 바짝 다가섰습니다.
신 후보자는 한국 경제의 당면한 위험 요소로 중동 사태와 유가 상승을 꼽았습니다.
이른바 '전쟁 추가경정예산(이하 추경)'에도 "중동 상황으로 (경제에) 어려움이 가중되는 만큼 정책적으로 완화하는 것도 필요하다고 생각한다"고 긍정적으로 평가했습니다.
기준금리 등 통화정책 방향과 관련해서는 "중동 상황이 어떻게 전개되고 얼마나 지속될지 불확실한 만큼 좀 지켜봐야 할 것"이라며 말을 아꼈습니다.
자신을 매파(통화 긴축 선호)로 분류하는 시장의 평가에는 "매파냐 비둘기파냐 이렇게 이분법적으로 나누는 것은 바람직하지 않다"며 "중요한 것은 경제 전체의 흐름을 잘 읽고 시스템 차원에서 금융 구조와 실물 경제가 어떻게 호응하는 과정이 일어나는지, 어떤 효과를 가지는지를 충분히 파악한 다음 상황에 따라서 유연하게 대처하는 게 바람직하다"고 밝혔습니다.
(사진=연합뉴스)
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