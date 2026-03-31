[자막뉴스] "자폐 아들과 밥 먹다 집단폭행"…'뇌출혈 사망'했는데 영장은 기각

지난해 11월 장기기증으로 4명을 살리고 세상을 떠난 김창민 영화감독이 폭행당해 숨진 것으로 뒤늦게 알려졌습니다.



유가족 측은 폭행 피해 후 초동 대응부터 피의자 처벌까지 모든 과정이 부실하다고 분통을 터뜨리고 있습니다.



경찰과 유족 등에 따르면 김 감독은 지난해 10월 20일 새벽 자폐 성향이 있는 아들과 함께 경기 구리시의 24시간 운영 식당을 찾았습니다.



식사 도중 다른 손님과 소음 등 문제로 시비와 몸싸움이 일어났고, 주먹으로 가격 당한 김 감독은 바닥에 쓰러졌습니다.



김 감독은 약 1시간 만에 인근 병원으로 옮겨졌지만 골든타임을 놓치고 결국 숨졌습니다.



경찰은 김 감독을 폭행한 남성 A 씨를 특정해 구속영장을 신청했지만, 검찰이 보완수사를 요구하며 반려했습니다.



경찰은 유가족의 요청과 검찰이 요구한 보완수사를 통해 상해치사 혐의로 A 씨 등 2명에 대한 구속영장을 다시 신청했습니다.



그러나 의정부지법 남양주지원은 "주거가 일정하고 증거 인멸 우려가 없다"며 영장을 기각했습니다.



경찰은 결국 지난주 이 사건을 불구속 상태로 검찰에 넘겼습니다.



유가족 측은 "피의자가 여러 명인데도 1명에 대해서만 구속영장을 신청했고, 나중에야 2명을 특정해 영장을 신청했는데 기각되는 등 수사가 부실하고 수개월째 지연됐다"면서 "사건 발생 5개월이 지났지만 가해자는 자유롭게 거리를 돌아다니고 있다"고 분통을 터뜨렸습니다.



'구의역 3번 출구'와 '그 누구의 딸'을 제작한 40살 김창민 감독은 지난해 11월 7일 뇌사 판정을 받아 4명에게 장기를 기증하고 서울 강동성심병원에서 숨졌습니다.



(취재 : 신정은, 영상편집 : 이의선, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)