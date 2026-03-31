[에디터픽] "텅텅 비었어" 중동 끊기자…한국 재개발 아파트 '마비'

인테리어 자재 판매점들이 몰려 있는 서울 방산시장입니다.



도매상들은 원료 물질인 나프타 수급 불안 여파로 도배지와 시트지 등의 가격이 중동 전쟁 전보다 30% 넘게 뛰었다고 말합니다.



[최한일/인테리어 물품 도매상 : 일반 비닐부터 모든 제품이 다 납품도 안 되고 주문도 안 되고. 4월에 앞으로도 한 30~40% 이상 더 많게는 50%까지 (오른다고.)]



역시 나프타가 원료인 페인트는 이미 제조사들이 최대 55%의 가격 인상을 통보했습니다.



중동 알루미늄 업체들의 생산과 물류 차질 여파로 문 손잡이 가격까지 올랐습니다.



[최경열/철물점 운영 : 알루미늄 재질로 나오는 것들 그런 종류들은 거의 한 30% 올랐다고.]



건설 자재 가격 급등은 공사 현장에 고스란히 반영되고 있습니다.



오는 10월 준공을 앞둔 서울 은평구의 재개발사업 건설 현장입니다.



건설사는 최근 조합에 "4월부터 주요 자재 가격이 10~40% 인상될 예정"이라고 통보했습니다.



그러면서 욕실 천장재나 본드 등은 아예 반입이 중단돼 공사기한 지연이 발생할 수 있다고도 밝혔습니다.



레미콘 업계에선 나프타에서 뽑아내는 에틸렌 확보에 비상이 걸렸습니다.



에틸렌은 레미콘 생산에 필수적으로 쓰이는데, 업계가 가진 재고는 2주 분량에 불과해 건설현장 공사 중단 우려까지 거론됩니다.



[레미콘 업계 관계자 : 4월 중순부터 점차적으로 수급이 좀 어려우면 레미콘 생산에 차질이 있지 않겠느냐.]



이런 가운데 정부는 LG화학이 확보한 러시아산 나프타 2만 7천 톤이 30일 국내에 도입됐다고 밝혔습니다.



3~4일 정도 분량이지만 대체 수급선을 확보했다는 평가가 나옵니다.



공정거래위원회는 최근 줄줄이 가격 인상에 나선 페인트 업체 5개사 등에 대해 담합 의혹을 포착하고 현장조사에 나섰습니다.



재개발 아파트들 '청천벽력'…전쟁으로 건설업계도 '비상' (2026.03.30 8뉴스)



(취재 : 전형우, 영상취재 : 조춘동, 영상편집 : 이상민, VJ : 김건, 제작 : 디지털뉴스부)