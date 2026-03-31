작년 하반기 중대재해사업장 22곳…경영 책임자 24명 중 실형 1명

▲ 고용노동부

안전관리 소홀로 2년 연속 사망사고가 발생하는 등 중대산업재해가 발생해 원·하청 경영책임자의 형이 지난해 하반기 확정된 사업장 22곳이 공표됐습니다.고용노동부는 오늘(31일) '중대재해 처벌 등에 관한 법률'에 따라 중대재해 발생 사실을 관보와 노동부 누리집(www.moel.go.kr)에 게재했습니다.경남 고성군에 있는 삼강에스앤씨 조선소 사업장에서는 2022년 2월 19일 선박 난간 보수 공사 중 50대 하청업체 직원이 추락해 숨졌습니다.이 사업장에서는 2021년 3월과 4월에도 협력업체 노동자가 작업 도중 사망하는 등 1년도 되지 않는 기간에 3명이 목숨을 잃었습니다.경기 안성시에서는 2023년 8월 9일 신축공사 현장에서 9층 바닥의 콘크리트 타설 중 바닥이 무너지면서 8층에서 작업하던 노동자 2명이 목숨을 잃고, 9층에 있던 작업자 5명이 다치는 사고가 발생했습니다.이 같은 사고로 재판에 넘겨진 사업장 22곳의 경영책임자 가운데 1명은 실형을, 22명은 징역형 집행유예를 선고받았습니다.또 다른 1명은 징역형 집행유예와 벌금형을 함께 선고받았습니다.사고가 난 사업장 22곳 가운데 원·하청 경영책임자가 공동으로 재판에 넘겨진 경우가 있어 지난해 하반기 유죄가 확정된 경영책임자는 모두 24명입니다.중대재해처벌법은 중대재해로 형이 확정·통보된 경우 재해 발생 사업장의 명칭, 재해 발생 일시·장소, 재해 내용 및 원인, 해당 기업의 지난 5년간 중대재해 발생 이력 등을 공표할 수 있도록 규정하고 있습니다.노동부는 2023년 9월부터 반기별로 형이 확정·통보된 중대재해 발생 사업장을 공표해 왔습니다.지난해 하반기까지 재판이 확정돼 통보된 사업장은 44곳입니다.경영책임자 형량은 징역 1∼2년의 실형 선고가 2건 있었고, 징역형 집행유예가 42건입니다.1건은 징역형 집행유예와 벌금형이 함께 선고고, 나머지 1건은 벌금형입니다.법인 형량은 벌금 최대 20억 원, 최소 2천만 원이 선고됐습니다.평균 벌금은 1억 1천만 원입니다.위반 조항은 유해·위험 요인의 확인·개선에 대한 점검(41회), 안전보건관리책임자 등의 충실한 업무 수행을 위한 조치(37회) 순으로 나타났습니다.김영훈 노동부 장관은 "충분한 능력이 됨에도 안전을 소홀히 해 중대재해가 발생한 기업에 대해서는 엄정한 수사와 경제적 제재 등의 책임을 부과해 안전을 비용이 아닌 투자로 인식하게 만들겠다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)