반도체에 힘입어 2월 산업생산 2.5%↑…5년 8개월 만에 최대폭

▲ 지난 12일 경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여있는 모습

2월 산업생산과 투자가 큰 폭으로 늘면서 경기 지표가 전반적으로 개선된 모습을 보였습니다.소비는 보합세를 보였습니다.국가데이터처가 오늘(31일) 발표한 '2월 산업활동동향'에 따르면, 지난달 전산업생산지수(계절조정)는 118.4(2020년=100)로 전달보다 2.5% 증가했습니다.2020년 6월(2.9%) 이후 5년 8개월 만의 최대 증가 폭입니다.산업생산은 작년 12월 1.2% 증가했다가 올해 1월 0.9% 감소한 뒤 다시 증가했습니다.광공업 생산은 5.4% 늘었습니다.역시 2020년 6월(6.6%) 이후 최대 폭입니다.생산지수(117.9)는 역대 최고치입니다.반도체(28.2%)와 비금속광물(15.3%) 등이 증가한 영향이 컸습니다.특히 반도체는 1988년 1월(36.8%) 이후 38년 1개월 만에 최대 증가율을 기록했습니다.반도체 생산지수(215.4) 또한 역대 최고 수준을 기록했습니다.작년 9월(211.6)에 기록한 직전 최고치를 5개월 만에 새로 썼습니다.전자·통신(20.9%)도 2009년 1월(24.7%) 이후 가장 큰 폭으로 늘었습니다.투자 지표도 개선 흐름을 나타냈습니다.설비투자지수는 전월 대비 13.5% 증가했습니다.2014년 11월(14.1%) 이후 11년 3개월 만에 가장 크게 늘었습니다.자동차 등 운송장비(40.4%)와 전기기기 및 장치 등 기계류(3.8%)에서 투자가 증가했습니다.건설경기는 바닥을 치고 반등하는 모습입니다.건설업체의 국내 시공 실적을 나타내는 건설기성(불변)은 19.5% 급증했습니다.관련 통계를 작성한 1997년 7월 이후 최대폭 증가입니다.건축(17.1%)과 토목(25.7%) 모두 공사 실적이 늘었습니다.향후 건설 경기를 가늠하는 건설수주(경상)도 주택 등 건축(24.2%)이 증가하며 전년 동월 대비 6.7% 증가했습니다.4개월 연속 증가세입니다.내수 지표는 비교적 양호했습니다.서비스업 생산(서비스 소비)은 0.5% 증가했고 소비 동향을 보여주는 소매판매액지수는 전월과 같은 수준을 유지했습니다.의복 등 준내구재(-5.4%)와 통신기기·컴퓨터 등 내구재(-1.5%)는 줄었지만, 음식료품 등 비내구재(2.6%)에서 늘었습니다.현재 경기 상황을 보여주는 동행종합지수 순환변동치는 전달보다 0.8포인트(p) 상승했습니다.2011년 1월(0.9p 상승) 이후 15년 1개월 만에 최대 상승 폭입니다.향후 경기를 예고하는 선행종합지수 순환변동치도 0.6p 올랐습니다.다만, 이번 지표는 지난달 28일 발생한 중동 전쟁이 반영되기 전 수치입니다.(사진=연합뉴스)