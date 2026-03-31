"트럼프 지지율 33%로 집권 2기 최저치…이란전 지지 29%"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령의 국정수행 지지율이 대(對)이란 전쟁 여파 등으로 집권 2기 들어 최저치로 떨어졌다는 여론조사 결과가 나왔습니다.매사추세츠대 앰허스트 캠퍼스가 유거브에 의뢰해 지난 20∼25일 미국 성인 1천 명을 대상으로 실시해 30일(현지 시간) 공개한 여론조사 결과(오차 범위 ±3.5%포인트)에 따르면 트럼프 대통령 지지율은 33%로 나타났습니다.이는 지난해 4월 44%, 지난해 7월 38%보다 더 떨어진 것으로 집권 2기 들어 최저치입니다.이 대학의 타티셰 은테타 정치학 교수는 "물가 급등, 주식시장 급락, 중동에서의 인기 없는 전쟁, 긴 공항 대기 줄을 초래한 셧다운, 대통령에 대한 전국적 시위 속에서 트럼프 대통령의 지지율이 우리 여론조사에서 타격을 받은 건 놀랍지 않다"고 말했습니다.트럼프 대통령 지지율은 분야별로도 대체로 하락했습니다.인플레이션 대응의 경우 지난해 4월 33%에서 같은 해 7월 31%로 하락세였는데 이번엔 24%로 더 낮아졌습니다.취업 정책의 경우 작년 4월 38%, 작년 7월 37%에서 이번엔 30%로 하락했고, 관세 정책도 지난해 7월 31%에서 28%로 내려갔습니다.특히 지난해 4월 50%, 같은 해 7월 41%로 비교적 지지를 받았던 이민 정책 지지율은 이번 조사에서 35%로 내려앉았습니다.올해 1월 미네소타주 미니애폴리스에서 연방 단속 요원이 쏜 총에 미국인 2명이 숨진 사건이 영향을 미친 것으로 보입니다.은테타 교수는 "한때 트럼프 대통령의 가장 큰 강점이던 이민 정책은 빠르게 그의 가장 긴급한 취약점이 됐다"고 지적했습니다.아울러 대(對)이란 전쟁을 지지하는 응답자는 29%에 불과했습니다.반면 지지하지 않는다는 응답자는 63%에 달했습니다.이란 전쟁에 대한 견해는 공화당과 민주당 지지자 사이에서 극명하게 갈렸습니다.이란 전쟁 감행을 지지한다고 답한 공화당원은 71%였지만, 민주당원은 1%에 그쳤습니다.이란에 지상군 파병 문제에서는 찬성하는 응답자가 8%였고, 반대는 67%였습니다.하지만, 미국이 이란에 지상군을 파병할 것으로 예상하는 응답자는 41%였고, 그렇지 않은 응답자는 22%로 나타났습니다.