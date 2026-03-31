음료 3잔 가져간 알바생 '횡령 혐의' 송치 논란

▲ 충북 청주청원경찰서

청주의 한 프랜차이즈 카페 아르바이트생이 커피 등 음료 3잔을 가져간 혐의로 점주로부터 고소당해 검찰에 넘겨진 사실이 알려지면서 논란이 일고 있습니다.A 씨는 지난해 5월부터 10월까지 프랜차이즈 카페 B 매장서 아르바이트했습니다.당시 A 씨는 인력난을 겪는 같은 브랜드의 C 매장에서 종종 파트타임으로 파견 근무도 했습니다.그런데 A 씨는 아르바이트를 그만둔 지 두 달 후인 지난해 12월 C 매장 점주로부터 업무상 횡령 등 혐의로 고소당했습니다.A 씨가 지난해 10월 2일 오후 10시 34분 퇴근하면서 아이스 아메리카노 등 1만 2천800원 상당의 음료 3잔을 무단으로 제조해 챙겨갔다는 것입니다.A 씨는 당시 "해당 음료는 모두 제조 실수로 인한 폐기 처분 대상이었다. 평소 폐기 처분 대상은 직원들이 알아서 처리해 왔고, 점주도 이를 용인하는 분위기였다"고 억울함을 호소했습니다.반면 점주 측은 "폐기 처분 대상 음료에 대해서도 돈을 지불해야 한다고 직원들에게 고지해 왔다"며 "내부 지침을 보더라도 음료를 멋대로 처분해도 된다는 조항은 없다"고 말했습니다.양측의 주장을 살펴본 경찰은 점주 측 주장에 설득력이 있다고 보고 최근 업무상 횡령 혐의로 A 씨를 불구속 송치했습니다.경찰은 횡령액이 소액인 점 등을 고려해 당초 A 씨를 경미범죄심사위원회에 회부하는 방안을 검토했으나, 점주가 엄벌을 탄원하고 있고 A 씨가 범행을 부인하고 있어 이 이 위원회 심사 대상에는 해당하지 않는다고 결론지었습니다.경찰 관계자는 "금액과 상관없이 수사 결과 범죄 혐의가 인정된다고 판단해 검찰에 송치한 것"이라며 "자세한 수사 내용은 확인해 줄 수 없다"고 말했습니다.이후 사건의 대략적인 얼개가 온라인을 통해 알려지면서 C와 B 매장은 누리꾼들의 공분을 샀고, 현재 불매운동도 벌어지고 있습니다.이 과정에서 B 매장에서 벌어졌던 일도 알려졌고, B 매장 점주는 본인이 오히려 피해자라고 하소연하고 있습니다.B 매장 점주는 A 씨가 자신 매장에서도 무단으로 음료를 제조해 지인에게 제공해 선처를 해줬지만, A 씨 측이 되레 적반하장으로 자신을 고소했다고 주장했습니다.해당 점주는 A 씨가 약 5개월간 근무하면서 지인들에게 총 34만 원어치의 음료를 무료로 제공하고, 고객의 포인트를 대신 적립하는 등 매장에 큰 손해를 끼쳤다고 했습니다.직원들로부터 이 사실을 듣고 지난해 10월 9일 추궁했고, 범행을 시인한 A 씨는 자필 반성문을 써 제출하고 합의금 명목으로 550만 원을 지급했다는 것입니다.그런데 A 씨 측이 얼마 지나지 않아 돌연 본인을 공갈과 협박 혐의로 고소했고, 이에 대응해 자신과 친분이 있던 C 매장 점주가 A 씨를 맞고소했다는 게 B 매장 점주 측 설명입니다.B 매장 점주는 공갈·협박 혐의 혐의에 대해 불송치 처분을 받았습니다.그의 법률대리인 측은 "피해자인 점주가 되레 가해자가 돼 큰 피해를 보는 상황"이라며 "피해 점주는 해당 아르바이트생을 상대로 어떠한 협박을 한 적도 없다"고 주장했습니다.이에 대해 A 씨는 언론과의 통화에서 "B 매장에서도 일체 무단으로 음료를 제공한 적이 없으며, 당시에는 강요와 협박에 의해 어쩔 수 없이 반성문을 쓰고 합의했던 것"이라며 "공무원을 희망하는 저의 상황을 악용해 없는 죄를 실토하게 했다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)